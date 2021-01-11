Son dakika: Bir ülke daha Çin aşısının etkinlik oranını açıkladı! Yüzde...

Çinli Sinovac şirketi tarafından üretilen CoronaVac isimli koronavirüs aşısının test çalışmaları Endonezya'da da sonuçlandı. Endonezya, Çin aşısı için acil kullanım onayı da verdi.

Endonezya'dan gelen son dakika bilgisine göre; CoronaVac isimli koronavirüs aşısının etkinliği ise yüzde 65.3 olarak saptandı.

Daha önce de Brezilya, CoronaVac aşısının etkinlik düzeyini kamuoyuna duyurmuştu. Türkiye, ilk parti olarak gelen 3 milyon doz aşının incelemesini sürdürüyor.

Onay verilirse toplamda 50 milyon CoronaVac aşısı teslim edilecek.

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