Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Son dakika: Bir ülke daha Çin aşısının etkinlik oranını açıkladı! Yüzde...

: Bir ülke daha aşısının etkinlik oranını açıkladı! Yüzde...

haberine göre; 'in kovid-19 için geliştirdiği CoronaVac aşısı için acil kullanım onayı verdiğini duyurdu. Aşının etkinliği ise yüzde 65.3 olarak açıklandı.

DHA
Giriş Tarihi: 11.1.2021 12:06 Son Güncelleme: 11.1.2021 12:12 ABONE OL
Son dakika: Bir ülke daha Çin aşısının etkinlik oranını açıkladı! Yüzde...

Çinli Sinovac şirketi tarafından üretilen CoronaVac isimli koronavirüs aşısının test çalışmaları Endonezya'da da sonuçlandı. Endonezya, Çin aşısı için acil kullanım onayı da verdi.

Endonezya'dan gelen son dakika bilgisine göre; CoronaVac isimli koronavirüs aşısının etkinliği ise yüzde 65.3 olarak saptandı.

Daha önce de Brezilya, CoronaVac aşısının etkinlik düzeyini kamuoyuna duyurmuştu. Türkiye, ilk parti olarak gelen 3 milyon doz aşının incelemesini sürdürüyor.

Onay verilirse toplamda 50 milyon CoronaVac aşısı teslim edilecek.

Son dakika haberi | Sağlık Bakanlığından Sinovac aşısı açıklaması: Analiz çalışmalarına başlandı Son dakika: Çin'de korona aşısı riskli gruplara uygulanmaya başlandı Son dakika: Kovid-19'a karşı tek doz aşı yaptıran doktorda yeterli düzeyde antikor oluştu

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Bir ülke daha Çin aşısının etkinlik oranını açıkladı! Yüzde...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA