SON DAKİKA HABERİ: ABD Dışişleri sitesinde ilginç bilgi: Trump'ın görev süresi sona erdi

İKİ KEZ DEĞİŞTİRİLMİŞ! AÇIKLAMA YAPILMADI

Sitede Donald Trump'ın biyografisinin yer aldığı bölümde, sadece Başkan'ın görev süresinin dolduğu bilgisi kullanıldı. Sayfanın farklı zamanlarda en az iki kez değiştirildiği aktarıldı. Dünya medyası, Beyaz Saray ve Dışişleri Bakanlığı'ndan konuya ilişkin bilgi istedi. Yetkili kurumlardan henüz bir açıklama gelmiş değil.