Son dakika haberi: BioNTech ve Pfizer 2021 için corona virüs aşısı üretim hedefini açıkladı

Son dakika haberi... BioNTech Üst Yöneticisi (CEO) Prof. Dr. Uğur Şahin tarafından yatırımcılara yapılan "Gelecek Nesil İmmünoterapi" adlı sunum, şirketin internet sitesinde yayımlandı. Sunumda, daha önce 2021 için 1,3 milyar olarak açıklanan Kovid-19 aşı üretim hedefinin, yeni tesis ve üretim süreçlerinin iyileştirilmesiyle 2 milyar doza çıkarıldığı belirtildi.