SON DAKİKA! Uzmanlardan dikkatli olun çağrısı: O hastalık uzun süreli Covid-19 olabilir

Yapılan araştırmalar Wuhan'da pozitif test sonucuna ulaşan hastaların bundan 6 ay sonra bile uyku güçlüğü gibi pek çok problemle karşılaştıklarını ortaya koydu. Bilim insanları tarafından incelenen hastaların yaklaşık %63'ü hala yorgunluk yaşıyor ve %26'sı ise uyku güçlüğü çekiyor.
Verilerine bakılan hastaların üçte biri, katılımcının kanında vücut atığı birikmesi de dahil olmak üzere böbrek yetmezliği belirtileri gösterdi. Bu durum, virüsün testislerdeki dokulara zarar verebileceğini gösteren önceki çalışmalardan birini de destekledi.
Uzun süreli akciğer hasarı, çok sayıda hastada tespit edildi. Yaklaşık 400 kişinin akciğerlerinde "buzlu cam" görüntüsü elde edildi ve bu durum, hastaların yoğun biçimde nefes darlığı yaşamasına neden oldu. Bununla birlikte, bazı hastalar, akciğer performansı testini tamamlayabilecek kadar derin nefes alamadılar.
Pekin'de bulunan Çin-Japonya Dostluk Hastanesi'nden Dr. Cao Bin, The Lancet tıp dergisine yaptığı açıklamalarda Covid-19'un tüm sağlık sonuçlarını anlamak için daha büyük bir popülasyonda daha uzun takip çalışmaları gerektiğini belirtti.
"DEPRESYON VE ANKSİYETEYE NEDEN OLABİLİR"
Analiz, hastaların çoğunun hastaneden ayrıldıktan sonra virüsün en azından bazı etkileriyle yaşamaya devam ettiğini ortaya koydu ve taburcu sonrasında da hastaların bakıma ihtiyaç duyduğu tespit edildi.
Doktor Cao tarafından yapılan diğer araştırmalar, katılımcıların neredeyse dörtte birinin de tedavi için hastaneye ilk kabulünden altı ay sonra depresyon ve anksiyete yaşadığını ortaya koydu.
Araştırılan az sayıda hastanın düşük antikor seviyeleri gösterdiği, yani virüsü birden fazla kez kapmaktan korunamayacakları tespit edildi. Araştırmacılar, bu nedenle yeniden enfeksiyon riskinin izlenmesi gerektiğinin önemli olduğunu vurguladı.