SON DAKİKA! Uzmanlardan dikkatli olun çağrısı: O hastalık uzun süreli Covid-19 olabilir

Yapılan araştırmalar Wuhan'da pozitif test sonucuna ulaşan hastaların bundan 6 ay sonra bile uyku güçlüğü gibi pek çok problemle karşılaştıklarını ortaya koydu. Bilim insanları tarafından incelenen hastaların yaklaşık %63'ü hala yorgunluk yaşıyor ve %26'sı ise uyku güçlüğü çekiyor.

Verilerine bakılan hastaların üçte biri, katılımcının kanında vücut atığı birikmesi de dahil olmak üzere böbrek yetmezliği belirtileri gösterdi. Bu durum, virüsün testislerdeki dokulara zarar verebileceğini gösteren önceki çalışmalardan birini de destekledi.

"UZUN SÜRELİ AKCİĞER HASARI OLDUKÇA SIK GÖRÜLDÜ"

Uzun süreli akciğer hasarı, çok sayıda hastada tespit edildi. Yaklaşık 400 kişinin akciğerlerinde "buzlu cam" görüntüsü elde edildi ve bu durum, hastaların yoğun biçimde nefes darlığı yaşamasına neden oldu. Bununla birlikte, bazı hastalar, akciğer performansı testini tamamlayabilecek kadar derin nefes alamadılar.