Dünya bu son dakika haberini konuşuyor! Koronavirüs insanlardan hayvanlara bulaştı

Ayrıca James, tek tek gorillerden insan tarzı mukus veya tükürük örneklerinin toplanmasının bu tür için çok riskli olduğunu da sözlerine ekledi.

Hayvanat bahçesi, ABD Hastalık Konrol ve Önleme Merkezleri uygun katı biyo-güvenlik protokollerine uymalarına rağmen, gorillerin virüsü asemptomatik bir personelden kapabileceğini de belirtti.

James, salgın hastalıktan çok önce sıkı enfeksiyon kontrol önlemlerinin uygulandığını, çünkü maymun türlerinin özellikle insan tarafından taşınan patojenlere karşı doğal bağışıklıkları yokken duyarlı olduklarını söyledi.

"TAM BİR İYİLEŞME İÇİN UMUTLUYUZ"

Goril birliğinin birlikte karantina altında kaldığını belirten yetkililer, tam bir iyileşme için umutlu olduklarını belirtti.