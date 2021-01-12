Dünya bu son dakika haberini konuşuyor! Koronavirüs insanlardan hayvanlara bulaştı

Son Dakika Haberi: Genişleyen vahşi yaşam parkında, nesli tükenmekte olan batı ova gorillerinden oluşan gruptan üçü, öksürük gibi virüsün solunum yollarında gösterdiği semptomlara sahipti.
Ancak hayvanat bahçesinde yapılan açıklamada, hiçbirinin ağır hasta görünmediğini ve hepsinin tamamen iyileşmesinin beklendiği belirtildi.
Hayvanat bahçesi sözcüsü Andrew James, geçen Çarşamba günü başlangıçta öksürük görülen iki gorilden birinden alınan dışkı örneğinin laboratuar analizinde virüsün varlığını iki gün sonra tespit edildiğini söyledi.
Hayvanat bahçesinin internet sitesinde, pozitif sonuçların Pazartesi günü ABD Tarım Bakanlığı (USDA) Ulusal Veterinerlik Hizmetleri Laboratuvarları tarafından onaylandığı belirtildi.
Hayvanat bahçesi bir bilgi notunda, goril birliklerinin hem hayvanat bahçesinde hem de vahşi doğada birlikte yaşadıklarını ve ziyaretçi ailelerle temasa geçtiklerini söyledi.
Ayrıca James, tek tek gorillerden insan tarzı mukus veya tükürük örneklerinin toplanmasının bu tür için çok riskli olduğunu da sözlerine ekledi.
Hayvanat bahçesi, ABD Hastalık Konrol ve Önleme Merkezleri uygun katı biyo-güvenlik protokollerine uymalarına rağmen, gorillerin virüsü asemptomatik bir personelden kapabileceğini de belirtti.
James, salgın hastalıktan çok önce sıkı enfeksiyon kontrol önlemlerinin uygulandığını, çünkü maymun türlerinin özellikle insan tarafından taşınan patojenlere karşı doğal bağışıklıkları yokken duyarlı olduklarını söyledi.
"TAM BİR İYİLEŞME İÇİN UMUTLUYUZ"
Goril birliğinin birlikte karantina altında kaldığını belirten yetkililer, tam bir iyileşme için umutlu olduklarını belirtti.
James, 1800 dönümlük San Diego Safari Parkı'ndaki goril birliğinin beş kadın ve üç erkekten oluştuğunu, bunların arasında yaklaşık 45 yaşlarındaki Winston adlı yaşlı bir "gümüş sırtlı" gorilin hastalığı kaptığını söyledi.
Yakındaki San Diego Hayvanat Bahçesi'nde sergilenen en az sekiz diğer goril etkilenmedi. Ayrıca her iki tesisin de salgın nedeniyle aralık başından beri halka kapalı olduğu açıklandı.
Koronavirüs ayrıca, New York'taki Bronz Hayvanat Bahçesi'ndeki birkaç aslan ve kaplan ve İspanya'daki Barselona Hayvanat Bahçesi'ndeki dört aslan da dahil olmak üzere, bir dizi başka vahşi türünde de tespit edildi.