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Endonezya’dan aşısına onay

Giriş Tarihi: 12.1.2021 ABONE OL
Endonezya’dan Çin aşısına onay
Dünya geneli: Vakalar 90 milyon 755 bini, ölümler ise 1 milyon 944 bini aştı.
Endonezya: Çinli ilaç şirketi Sinovac Biotech tarafından geliştirilen "CoronaVac" aşısının ülkede acil kullanımına izin verildi. Aşının etkinlik oranının 65,3 olduğu belirtilirken Endonezya, CoronaVac'a onay veren ilk ülke oldu
Çin: Vuhan'da koronavirüsün kaynağını araştıracak DSÖ ekibine izin verdi. Ülkede aylar sonra vakalar 100'ü geçti.
ABD: Vaka sayısı 22 milyonu geçti.
İngiltere: Hastaneler alarm veriyor.
İsrail: Nüfusun yüzde 20'si aşılandı.
Filistin: İsrail, Filistinliler için aşı temin etmekten kaçınıyor.
İtalya: 19 bin 978 yeni vaka var.
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Endonezya’dan Çin aşısına onay
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