Endonezya’dan Çin aşısına onay

Vakalar 90 milyon 755bini, ölümler ise 1 milyon944 bini aştı.Çinli ilaçşirketi Sinovac Biotechtarafından geliştirilen"CoronaVac" aşısınınülkede acil kullanımınaizin verildi. Aşınınetkinlik oranının65,3 olduğubelirtilirkenEndonezya,CoronaVac'a onay verenilk ülke olduVuhan'da koronavirüsünkaynağını araştıracakDSÖ ekibine izinverdi. Ülkede aylar sonravakalar 100'ü geçti.Vaka sayısı 22milyonu geçti.Hastaneleralarm veriyor.Nüfusun yüzde20'si aşılandı.İsrail,Filistinliler için aşıtemin etmekten kaçınıyor.19bin 978 yenivaka var.