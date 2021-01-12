Endonezya’dan Çin aşısına onay

Dünya geneli:
Vakalar 90 milyon 755
bini, ölümler ise 1 milyon
944 bini aştı.
Endonezya:
Çinli ilaç
şirketi Sinovac Biotech
tarafından geliştirilen
"CoronaVac" aşısının
ülkede acil kullanımına
izin verildi. Aşının
etkinlik oranının
65,3 olduğu
belirtilirken
Endonezya,
CoronaVac'a onay veren
ilk ülke oldu
Çin:
Vuhan'da koronavirüsün
kaynağını araştıracak
DSÖ ekibine izin
verdi. Ülkede aylar sonra
vakalar 100'ü geçti.
ABD:
Vaka sayısı 22
milyonu geçti.
İngiltere:
Hastaneler
alarm veriyor.
İsrail:
Nüfusun yüzde
20'si aşılandı.
Filistin:
İsrail,
Filistinliler için aşı
temin etmekten kaçınıyor.
İtalya:
19
bin 978 yeni
vaka var.