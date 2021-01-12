Financial Times'tan Türkiye analizi: Dış politikada gücünü artırdı!

ERDOĞAN'IN ZAFER KONUŞMASI

Erdoğan'ın geçen ay Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Azadlık Meydanı'nda Karabağ zaferinin ardından düzenlenen törende yaptığı konuşmayı gündeme taşıyan analizde, geçitte yer verilen Türk yapımı İnsansız Hava Araçları'na da (İHA) yer verildiği hatırlatıldı.

Erdoğan'ın "Bugün hepimiz için, tüm Türk dünyası için bir zafer ve gurur günüdür" sözlerini hatırlatan analiz, özellikle Dağlık Karabağ zaferinin ardından Türkiye'nin Kafkaslar'da ve Orta Doğu'daki gücünü pekiştirdiğine yer verdi.