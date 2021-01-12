Financial Times'tan Türkiye analizi: Dış politikada gücünü artırdı!

Türkiye'nin son yıllarda giderek güçlenen uluslararası pozisyonu, dünya gündeminde yer almaya devam ediyor.
İngiliz Financial Times, son yayınladığı makalede Türkiye'nin siyasi arenadaki rolünü inceledi.
"TÜRKİYE DIŞ POLİTİKADA GÜCÜNÜ ARTIRDI"
Financial Times'da Laura Pitel imzasıyla yayınlanan "Erdoğan'ın büyük oyunu: Askerler, casuslar ve Türkiye'nin güç arayışı" başlıklı analizde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın uluslararası arenadaki hamlelerini değerlendirdi. Pitel, yayınladığı yazıda "Son 5 yılda Sayın Erdoğan, Suriye ve Irak'ın kuzeyinde askeri harekatlar düzenledi, Libya'ya asker gönderdi ve Yunanistan ile Doğu Akdeniz'de karşı karşıya geldi." ifadelerini kullandı.
ERDOĞAN'IN ZAFER KONUŞMASI
Erdoğan'ın geçen ay Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Azadlık Meydanı'nda Karabağ zaferinin ardından düzenlenen törende yaptığı konuşmayı gündeme taşıyan analizde, geçitte yer verilen Türk yapımı İnsansız Hava Araçları'na da (İHA) yer verildiği hatırlatıldı.
Erdoğan'ın "Bugün hepimiz için, tüm Türk dünyası için bir zafer ve gurur günüdür" sözlerini hatırlatan analiz, özellikle Dağlık Karabağ zaferinin ardından Türkiye'nin Kafkaslar'da ve Orta Doğu'daki gücünü pekiştirdiğine yer verdi.
"KİMSE FRANSA'YI NAPOLYONCULUKLA SUÇLAMIYOR"
Analizde, Türkiye'nin, Erdoğan'ın uluslararası siyasi arenadaki politikasına yöneltilen "neo-Osmanlıcılık" eleştirilerine karşılık meşru çıkarlarını koruduğunu her fırsatta yinelediği de aktarıldı.
Financial Times, gazeteye konuşan Türk bir yetkilinin, "Fransa müdahale ettiğinde, bu yalnızca Fransa oluyor. Kimse onlara Napolyon demiyor." İfadelerine de yer verdi.