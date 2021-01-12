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Görevi bırakmasına günler kala ABD'den 'ya dikkat çeken ziyaret!

ABD Dışişleri Bakanı , görevinin sona ermesinden birkaç gün önce 'ya gideceği öğrenildi. Pompeo'nun dikkat çeken ziyaretine ilişkin ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

AA
Giriş Tarihi: 12.1.2021 09:29 Son Güncelleme: 12.1.2021 09:46 ABONE OL
Görevi bırakmasına günler kala ABD'den Belçika'ya dikkat çeken ziyaret!

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun bu hafta Belçika'yı ziyaret edeceği ve orada NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile Belçika Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Sophie Wilmes ile görüşeceği bildirildi.

Görevi bırakmasına bir hafta kalan Pompeo'nun Belçika'ya seyahat etmesi dikkati çekti.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanlığın seyahatle ilgili açıklamasında, Pompeo'nun "ABD ile Belçika arasında derin ve daimi ortaklığı yinelemek ve ABD'nin NATO'ya koşulsuz desteğini ifade etmek üzere 13-14 Ocak'ta Belçika'nın başkenti Brüksel'i ziyaret edeceği" ifade edildi.

Pompeo'nun Brüksel'de NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile Belçika Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Wilmes'le görüşeceği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bakan Pompeo, transatlantik ittifakın önemine vurgu yapacak, NATO'nun transatlantik toplumu korumasındaki başarısını ve yeni güvenlik sınamalarına adapte olma konusundaki başarısına destek verecek ve ABD ile Belçika arasındaki ikili ilişkilerin sağlamlığına vurgu yapacaktır."

20 Ocak'ta ABD'nin seçilmiş Başkanı Joe Biden'ın görevi devralması ile Pompeo'nun Dışişleri Bakanlığı görevi sona ermiş olacak.

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Görevi bırakmasına günler kala ABD'den Belçika'ya dikkat çeken ziyaret!
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