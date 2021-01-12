Karabağ savaşı sonrası ilk yüz yüze temas

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan dün Moskova'da bir araya geldi. 4 saat süren toplantıda üç lider, Dağlık Karabağ'ı ele aldı. Putin, Dağlık Karabağ'da altyapı projelerinin geliştirilmesine yönelik ortak bildiri imzaladıklarını duyurdu. Aliyev, "İmzalanan bildiri krizin çözümüne yönelik inancımızı ortaya koyuyor" derken, Paşinyan, "Bu bildiriyle vardığımız anlaşma bölgemizin ekonomik tarzını ve görünüşünü değiştirecek" ifadesini kullandı. Putin ile ikili bir görüşme de gerçekleştiren İlham Aliyev, "Nahçıvan üzerinden Türk pazarına erişebileceğiz. Türkiye-Rusya arasındaki demir yolu bağlantısı da sağlanacak" diye konuştu.