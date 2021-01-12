Meksika’da son 24 saatte koronavirüsten 662 ölüm

Meksika'da son 24 saatte 7 bin 594 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 541 bin 633'e ulaştı.

Meksika'da son 24 saatte 7 bin 594 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 1 milyon 541 bin 633'e yükseldi. Ülkede 662 kişinin daha virüs nedeniyle hayatını kaybetmesiyle, toplam can kaybının 134 bin 368'e ulaştığı açıklandı.Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 13. ülke" konumunda bulunuyor.

Son dakika: Mutasyonlu virüs 3 ülkeye daha sıçradı: Alarma geçtiler