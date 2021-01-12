Prens Selman'dan PKK'ya son dakika desteği!

TERÖRİST AĞZIYLA YAYIN YAPTILAR

Teröristlerden biri de aileleriyle bağlantı kurmaya ihtiyaç duymadıklarını belirtti. Açık açık örgüt propagandasının yapıldığı yayında bir teröristin şu açıklamalarına da yer verildi:

"Hedefimiz bütün Kürtlerin özgürlüğüne kavuşması ve hür bir Kürdistan'ın kurulması. Dünyaya hakim olan güçlerin çıkarlarına ters düştüğü için PKK'nın bir terör örgütü olarak gösteriyor. Onlar gücü elinde bulundursa da biz hedefimize ulaşacağız."