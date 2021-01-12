Son dakika: Endonezya’da düşen yolcu uçağı ile ilgili yeni gelişme! Kara kutu denizden çıkarıldı

Yerel saatle 14.36'da havalanan uçağın, 10 bin 900 fite ulaştıktan sonra 14.40'da alçalmaya başladığı anlatılan açıklamada, uçağın 250 fitteyken de hala fonksiyonel olarak bilgi transfer edebildiği ifade edildi.

Bu kapsamda, eldeki verilerden, havadayken herhangi bir patlama yaşanmadığı ve uçak denize çarpana kadar motorunun hala çalıştığı değerlendirildi.