SON DAKİKA HABERİ: Üniversitede yapılan araştırma Kovid-19 için korkunç sonuç! Koronavirüsü tetikliyor

Araştırmacılar kan örneklerinde enflamasyonla bağlantılı bazı moleküller yüksek seviyede bulunan hastaların aynı zamanda bağırsak bakterilerinde de dengesizlikler olduğunu tespit etti.

Çalışmada, "Bu sonuçlar, bağırsak mikrobiyota bileşiminin Kovid-19'a verilen bağışıklık tepkisinin büyüklüğü ve ardından doku hasarıyla ilişkili olduğunu ve bu nedenle hastalığın şiddetinin artması ya da azalmasında rol oynayabileceğini gösteriyor." ifadesi kullanıldı.