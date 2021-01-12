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SON DAKİKA HABERİ: Üniversitede yapılan araştırma Kovid-19 için korkunç sonuç! Koronavirüsü tetikliyor

Son dakika haberi: tüm dünyayı etkisi altına almaya devam ediyor. Koronavirüs aşılarının ortaya çıkması olumlu gelişmeler arasında yer alsa da, koronavirüsle ilgili korkutan haberler de gelmeye devam ediyor. lHong Kong Çin Üniversitesinde yapılan araştırmaya göre yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında bağırsak bakterileri, hastalığın süresi ve şiddetini etkileyebiliyor.

AA
Giriş Tarihi: 12.1.2021 18:25 Son Güncelleme: 12.1.2021 18:30 ABONE OL
SON DAKİKA HABERİ: Üniversitede yapılan araştırma Kovid-19 için korkunç sonuç! Koronavirüsü tetikliyor

Bilim insanlarının yaptığı araştırmada, Kovid-19'un öncelikle bir solunum hastalığı olmasına rağmen, sindirim yolunun da hastalık sürecine dahil olduğunu gösteren kanıtlar bulundu.

Araştırma ekibi, sindirim sistemindeki mikrobiyomun Kovid-19'dan kurtulmayı nasıl etkileyebileceğini görmek için Hong Kong'daki iki hastanede tedavi edilen 100 hastadan alınan örnekleri inceledi.

Gut dergisinde yayımlanan araştırmada bağırsak bakterilerinin hastalarda bağışıklık reaksiyonunu ayarlayarak Kovid-19'un şiddetini belirlemede muhtemel etkileri olduğu ifade edildi.

Araştırmacılar kan örneklerinde enflamasyonla bağlantılı bazı moleküller yüksek seviyede bulunan hastaların aynı zamanda bağırsak bakterilerinde de dengesizlikler olduğunu tespit etti.

Çalışmada, "Bu sonuçlar, bağırsak mikrobiyota bileşiminin Kovid-19'a verilen bağışıklık tepkisinin büyüklüğü ve ardından doku hasarıyla ilişkili olduğunu ve bu nedenle hastalığın şiddetinin artması ya da azalmasında rol oynayabileceğini gösteriyor." ifadesi kullanıldı.

Bilim insanları ayrıca, örnek alınan hastalardan küçük bir bölümünün, iyileşmeden 30 gün sonra bile bağırsak mikrobiyota dengesizliği gösterdiğinden, bunun semptomların Kovid-19'un bazı kişilerde neden uzun süre devam ettiğinin bir açıklaması olabileceğine dikkati çekti.

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SON DAKİKA HABERİ: Üniversitede yapılan araştırma Kovid-19 için korkunç sonuç! Koronavirüsü tetikliyor
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