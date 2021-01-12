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Son Dakika Haberleri | belirtileri için uyarı! 6 ay sürüyor

Corona virüs belirtileri ile ilgili endişe verici bir son dakika haberi geldi. Çin’de yapılan bir araştırma, Covid-19 ile hastaneye kaldırılan hastaların çoğunun enfeksiyondan altı ay sonra hala yorgunluk ve uyku zorlukları dahil çeşitli belirtiler gösterdiğini ortaya çıkardı. İşte, yapılan araştırma hakkında bilgiler ve son dakika haberinin detayları…

Giriş Tarihi: 12.1.2021 12:45 ABONE OL
Son Dakika Haberleri | Koronavirüs belirtileri için uyarı! 6 ay sürüyor

Pandeminin merkez üssü olan Çin'in Wuhan kentinde tedavi gören 1.700'den fazla hasta üzerinde yapılan araştırma, hastaların yüzde 76'sının hastaneden taburcu olduktan aylar sonra en az bir belirti yaşadığını gösteriyor. Bulgular, Covid-19'dan iyileşen insanların bile dünya çapında 90 milyondan fazla insanı enfekte eden koronavirüs nedeniyle uzun süreli sağlık etkilerine maruz kalabileceğini gösteriyor.

Türünün bugüne kadar yapılmış en büyüğü olan çalışma, Cuma günü The Lancet tıp dergisinde yayınlandı. Yorgunluk ve uyku zorluklarının, Covid-19 sonrası en yaygın semptomlar olduğunu, hastaların sırasıyla yüzde 63 ve yüzde 26'sında, ilk tanılarının başlamasından altı ay sonra ortaya çıktığını buldu.

Çalışma, hastaların yüzde 23'ünde anksiyete veya depresyon bildirilen uzun süreli psikolojik komplikasyonların da tespit edildiğini ortaya çıkardı.

Araştırmacılara göre, daha ağır hasta olan hastalar, röntgen filminde akciğer hasarına dair kanıtlara sahip olma eğilimindeler.

Çalışmayı yöneten Çin-Japonya Dostluk Hastanesi ve Capital Tıp Üniversitesi'nden Dr. Bin Cao, yaptığı açıklamada "Covid-19 çok yeni bir hastalık olduğu için, hastaların sağlığı üzerindeki uzun vadeli etkilerinin bazılarını yeni yeni anlamaya başlıyoruz" dedi.

"Analizimiz, çoğu hastanın hastaneden ayrıldıktan sonra virüsün en azından bazı etkileriyle yaşamaya devam ettiğini gösteriyor ve özellikle ciddi enfeksiyonlar yaşayanlar için taburculuk sonrası bakıma ihtiyaç duyulduğunu vurguluyor. Çalışmamız ayrıca yürütmenin önemini vurguluyor. Covid-19'un insanlar üzerinde sahip olabileceği etkilerin tamamını anlamak için daha büyük popülasyonlarda daha uzun takip çalışmaları. "dedi.

COVİD-19'UN UZUN VADELİ ETKİLERİ

Dünyanın dört bir yanındaki bilim adamları, genellikle "uzun Covid" semptomları olarak adlandırılan virüsün uzun süreli etkilerini inceliyorlar.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), en sık bildirilen uzun vadeli semptomlar olarak yorgunluk, nefes darlığı, öksürük, eklem ağrısı ve göğüs ağrısını listeler. "Beyin sisi", depresyon ve baş ağrısı olarak bilinen düşünme ve konsantrasyon güçlüğü gibi diğerleri de koronavirüsün belirtileri ve uzun vadeli etkileri arasında bildiriliyor.


CORONA VİRÜSÜ BELİRTİLERİ ÖNCE ATEŞ VE BOĞAZ AĞRISI YAPIYOR!

1-3. gün

  • Soğuk algınlığı ve gribe benzeyen belirtiler ortaya çıkar.
  • Hafif ateş ve boğaz ağrısı görülebilir.
  • Bağışıklık zayıfsa mide bulantısı ve ishal görülebilir.

4. gün

  • Boğaz ağrısı şiddetlenir.
  • Ses boğuklaşır.
  • Yeme ve içmede zorluk yaşanabilir.
  • Hafif baş ağrısı ile birlikte ishal başlar.

5. gün

  • Boğaz ağrısı şiddetlenir.
  • Yeme ve içme oldukça ağrılı bir hale gelir.
  • Vücudu ve uzuvları hareket ettirmek sancılı olur.
  • Eklem ağrıları görülür.

6. gün

  • Kuru öksürük başlar.
  • Konuşurken yutkunurken boğaz ağrısı şiddetlenir.
  • Şiddetli bitkinlik başlar. Mide bulantısı artar.
  • Zaman zaman nefes almada zorluk yaşanır.
  • İshal ve kusma şiddetlenir.



7. gün

  • Ateş 38 dereceye yükselir.
  • Öksürük ve balgam çok şiddetlenir.
  • Vücut ve baş ağrılarıyla birlikte kusma çok şiddetli bir hale gelir.

8. gün

  • Soluk alıp vermek çok güç bir hale gelir.
  • Göğüs bölgesi çok ağır olarak hissedilir.
  • Öksürükle birlikte baş ve eklem ağrıları son derece artar.
  • Vücut sıcaklığı 38 derecenin üzerine çıkar.

9. gün

  • Tüm belirtiler şiddetle artar.
  • Yüz veya dudaklarda mavileşme görülür.
  • Öksürük ve balgam çok şiddetlenir.
  • Vücut ve baş ağrılarıyla birlikte kusma çok şiddetli bir hale gelir.
  • Bu belirtilere sahipseniz hemen tıbbi yardım alın.


NÖROLOJİK BOZUKLUKLAR SAPTANDI!

Tökezleme, koordinasyon bozukluğu ve nöbetler…

Geçtiğimiz aylarda çıkan JAMA Neurology adlı tıp dergisinde yer alan araştırmada; Covid-19'a yakalanan Çinlilerin bir kısmında tökezleme, koordinasyon bozukluğu ve nöbetler gibi sorunların tespit edildiği belirtildi. Çin'de koronavirüs tedavisi gören 214 hastayı inceleyen bilim insanları, bu kişilerin yüzde 36.4'ünde beyin ve sinir semptomları olduğunu buldu.

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Son Dakika Haberleri | Koronavirüs belirtileri için uyarı! 6 ay sürüyor
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