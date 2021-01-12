Son Dakika Haberleri | Koronavirüs belirtileri için uyarı: 6 ay sürüyor! Wuhan'da yapılan çalışma...

Pandeminin merkez üssü olan Çin'in Wuhan kentinde tedavi gören 1.700'den fazla hasta üzerinde yapılan araştırma, hastaların yüzde 76'sının hastaneden taburcu olduktan aylar sonra en az bir belirti yaşadığını gösteriyor. Bulgular, Covid-19'dan iyileşen insanların bile dünya çapında 90 milyondan fazla insanı enfekte eden koronavirüs nedeniyle uzun süreli sağlık etkilerine maruz kalabileceğini gösteriyor.

Türünün bugüne kadar yapılmış en büyüğü olan çalışma, Cuma günü The Lancet tıp dergisinde yayınlandı. Yorgunluk ve uyku zorluklarının, Covid-19 sonrası en yaygın semptomlar olduğunu, hastaların sırasıyla yüzde 63 ve yüzde 26'sında, ilk tanılarının başlamasından altı ay sonra ortaya çıktığını buldu.

Çalışma, hastaların yüzde 23'ünde anksiyete veya depresyon bildirilen uzun süreli psikolojik komplikasyonların da tespit edildiğini ortaya çıkardı.