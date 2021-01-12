Son Dakika Haberleri | Koronavirüs belirtileri için uyarı: 6 ay sürüyor! Wuhan'da yapılan çalışma...

Pandeminin merkez üssü olan Çin'in Wuhan kentinde tedavi gören 1.700'den fazla hasta üzerinde yapılan araştırma, hastaların yüzde 76'sının hastaneden taburcu olduktan aylar sonra en az bir belirti yaşadığını gösteriyor. Bulgular, Covid-19'dan iyileşen insanların bile dünya çapında 90 milyondan fazla insanı enfekte eden koronavirüs nedeniyle uzun süreli sağlık etkilerine maruz kalabileceğini gösteriyor.
Türünün bugüne kadar yapılmış en büyüğü olan çalışma, Cuma günü The Lancet tıp dergisinde yayınlandı. Yorgunluk ve uyku zorluklarının, Covid-19 sonrası en yaygın semptomlar olduğunu, hastaların sırasıyla yüzde 63 ve yüzde 26'sında, ilk tanılarının başlamasından altı ay sonra ortaya çıktığını buldu.
Çalışma, hastaların yüzde 23'ünde anksiyete veya depresyon bildirilen uzun süreli psikolojik komplikasyonların da tespit edildiğini ortaya çıkardı.
Araştırmacılara göre, daha ağır hasta olan hastalar, röntgen filminde akciğer hasarına dair kanıtlara sahip olma eğilimindeler.
Çalışmayı yöneten Çin-Japonya Dostluk Hastanesi ve Capital Tıp Üniversitesi'nden Dr. Bin Cao, yaptığı açıklamada "Covid-19 çok yeni bir hastalık olduğu için, hastaların sağlığı üzerindeki uzun vadeli etkilerinin bazılarını yeni yeni anlamaya başlıyoruz" dedi.
"Analizimiz, çoğu hastanın hastaneden ayrıldıktan sonra virüsün en azından bazı etkileriyle yaşamaya devam ettiğini gösteriyor ve özellikle ciddi enfeksiyonlar yaşayanlar için taburculuk sonrası bakıma ihtiyaç duyulduğunu vurguluyor. Çalışmamız ayrıca yürütmenin önemini vurguluyor. Covid-19'un insanlar üzerinde sahip olabileceği etkilerin tamamını anlamak için daha büyük popülasyonlarda daha uzun takip çalışmaları. "dedi.
COVİD-19'UN UZUN VADELİ ETKİLERİ
Dünyanın dört bir yanındaki bilim adamları, genellikle "uzun Covid" semptomları olarak adlandırılan virüsün uzun süreli etkilerini inceliyorlar.
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), en sık bildirilen uzun vadeli semptomlar olarak yorgunluk, nefes darlığı, öksürük, eklem ağrısı ve göğüs ağrısını listeler. "Beyin sisi", depresyon ve baş ağrısı olarak bilinen düşünme ve konsantrasyon güçlüğü gibi diğerleri de koronavirüsün belirtileri ve uzun vadeli etkileri arasında bildiriliyor.
1-3. gün
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Tökezleme, koordinasyon bozukluğu ve nöbetler…
Geçtiğimiz aylarda çıkan JAMA Neurology adlı tıp dergisinde yer alan araştırmada; Covid-19'a yakalanan Çinlilerin bir kısmında tökezleme, koordinasyon bozukluğu ve nöbetler gibi sorunların tespit edildiği belirtildi. Çin'de koronavirüs tedavisi gören 214 hastayı inceleyen bilim insanları, bu kişilerin yüzde 36.4'ünde beyin ve sinir semptomları olduğunu buldu.