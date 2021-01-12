Son Dakika: Johnson maske takmayan İngilizlere karşı kabinesini topladı

İngiltere, yeni tip koronavirüs salgınının pençesinde. Mutasyona uğramış koronavirüsün tespit edilmesinin ardından vaka ve ölümlerde kritik artışların yaşandığı ülkede alarm seviyesi hâlâ yüksek seviyede.
KATI ÖNLEMLER YOLDA
Ülkede görülen mutasyona uğramış yeni tip koronavirüsün görülme oranı giderek artarken, Başbakan Boris Johnson, bugün video konferans yöntemiyle yeni önlemleri tartışmak üzere kabinesini topladı.
SANAL ALIŞVERİŞ TASARISI TARTIŞILIYOR
Ülkede üçüncü kez ilan edilen karantina sonrasında önlemler artarken, Johnson hükümeti hane halkı dışındaki görüşmeleri tamamen kısıtlamaya, sosyal mesafe kuralı artırmaya yönelik önlemleri tartışmaya devam ediyor. Kabine toplantısından çıkacak sonuç merakla beklenirken, alınması muhtemel önlemler arasında daha fazla sayıda iş yerini kapatmak ve tüm alışveriş faaliyetlerini sanal ortama taşımak da yer alıyor.
Şimdiye değin halkı düzenli uyarılarla kontrol etmeye çalışan hükümetin önlemleri sıkılaştırması beklenirken sosyal medyada yayılan görüntüler, İngilizlerin başta maske kuralı olmak üzere birçok önlemi hiçe saydığını gözler önüne seriyor.
MARKETLERDE MASKE İSYANI
Daily Mail'in haberine göre ülkenin marketlerinde durum oldukça endişe verici. Sosyal medya kullanıcılarının paylaştığı fotoğraflarda, alışveriş yapan İngilizlerin birçoğunun tehlikeli yeni tip koronavirüs salgınına rağmen maske takmamakta ısrar ettiği görülüyor.
Paylaşılan haberlere göre, mağazalarında maske takma zorunluluğunu uygulayan ilk süpermarket zincirlerinden olan Sainsbury's and Morrisons, müşteri denetimlerini sıkılaştırmasına rağmen birçok olumsuz tepkiyle karşılaşıyor.
POLİSLER DESTEĞE ÇAĞRILACAK
Alışveriş yapan birçok İngiliz, tüm uyarılara rağmen görevlilerle kavga ederek maske kuralını ihlâl etmeye devam ediyor.
Yaşanan bu gelişmelerin ardından Londra Polis Teşkilatı'nın başındaki Cressida Dick, yaptığı açıklamada, müşterileri maske takmaları yönünde uyaran market güvenlik görevlilerinin zor durumda kalmaları halinde polis kuvvetlerini süpermarketlere göreve yollamayı düşündüğünü söyledi.