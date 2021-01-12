Son Dakika: Johnson maske takmayan İngilizlere karşı kabinesini topladı

SANAL ALIŞVERİŞ TASARISI TARTIŞILIYOR

Ülkede üçüncü kez ilan edilen karantina sonrasında önlemler artarken, Johnson hükümeti hane halkı dışındaki görüşmeleri tamamen kısıtlamaya, sosyal mesafe kuralı artırmaya yönelik önlemleri tartışmaya devam ediyor. Kabine toplantısından çıkacak sonuç merakla beklenirken, alınması muhtemel önlemler arasında daha fazla sayıda iş yerini kapatmak ve tüm alışveriş faaliyetlerini sanal ortama taşımak da yer alıyor.

Şimdiye değin halkı düzenli uyarılarla kontrol etmeye çalışan hükümetin önlemleri sıkılaştırması beklenirken sosyal medyada yayılan görüntüler, İngilizlerin başta maske kuralı olmak üzere birçok önlemi hiçe saydığını gözler önüne seriyor.