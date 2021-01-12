Son dakika: Trump Biden'a ince mesaj! 'Ne dilediğine dikkat et!'

NE DİLEDİĞİNE DİKKAT ET!

Trump, başkanın görevini yapamaması durumunda, başkan yardımcısı tarafından görevden alınmasına olanak tanıyan 25. ek madde tartışmalarına da değinerek, "25. ek madde bana sıfır risk teşkil ediyor. Ancak bu madde Joe Biden'a ve Biden yönetimine olumsuz olarak geri dönecektir. Biden ne dilediğine dikkat et." uyarısında bulundu.

Kongre baskınının ardından "itidal" çağrısını yineleyen Trump, "Şimdi ülkemiz için iyileşme zamanı. Şimdi barış ve sükunet zamanı." ifadesini kullandı.

ÇARŞAMBA GÜNÜ MİLYONLARCA VATANDAŞ...

Trump, Kongreyi basanlara da tepkisini bir kez daha dile getirerek, "Geçen çarşamba günü milyonlarca vatandaş, ABD Kongresinin basılıp, koridorlarında dolaşıldığını gördü. Yönetimim boyunca hep söylediğim gibi, Amerikan tarihi ve geleneklerine saygı duymamız gerektiğini düşünüyorum. Bugün burada bulunmamızın nedeni de Amerika'da hukukun üstünlüğünü korumamız ve güvenlik güçlerimizi desteklememiz gerektiğini bir kez daha vurgulamak." dedi.