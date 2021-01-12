Son dakika: Trump'ın ilk vaadiydi! Son ziyareti oraya olacak! Sessizliğini bozuyor

ABD Başkanı Donald Trump, görevini Demokrat Joe Biden'a devretmeye hazırlanırken sessizliğini Teksas'a yapacağı ziyarette bozmayı planlıyor.
KENDİSİNİ OFİSE KAPATTI
Son olarak Kongre'de yapılan Joe Biden'ın adaylığına resmiyet kazandırılma oylamasında Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarla gündeme oturan ve destekçilerini şiddetli protesto eylemlerine teşvik eden Trump, Twitter'ın hesabını süresiz olarak askıya almasının ardından sessizliğe gömülmüştü.
SON RESMİ ZİYARETİ SINIR DUVARINA
20 Ocak'taki yemin törenine katılmayacağını açıklayan ABD Başkanı'nın günlerdir ofisinden çıkmadığı öğrenilirken son ziyaretini ise 12 Ocak itibarıyla Teksas'a yapacağı bildirildi.
ABD'nin güney sınırında bulunan Alamo'da inşa ettirdiği Meksika sınır duvarının tamamlanmasını kutlamak üzere bölgeye gidecek olan Trump'ın bir kamuoyu açıklaması yapması da bekleniyor.
AZİL SÜRECİ BAŞLATILMIŞTI
Kapitol'de 6 Ocak'ta çıkan olayların ardındna Temsilciler Meclisi Başkanı Demokrat Nancy Pelosi, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'e olayları azmettirdiği gerekçesi ile Trump'ı Anayasanın 25. Maddesi kapsamında görevden alması çağrısında bulunmuştu.
Demokratlar ise Trump'a yönelik azil sürecinin başlatılması için karar tasarısı sunmuştu.