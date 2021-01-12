Trump sessizliğini bozuyor! Son ziyaretini yapacak

ABD Başkanı Donald Trump, görevini Demokrat Joe Biden'a devretmeye hazırlanırken sessizliğini Teksas'a yapacağı ziyarette bozmayı planlıyor.

KENDİSİNİ OFİSE KAPATTI

Son olarak Kongre'de yapılan Joe Biden'ın adaylığına resmiyet kazandırılma oylamasında Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarla gündeme oturan ve destekçilerini şiddetli protesto eylemlerine teşvik eden Trump, Twitter'ın hesabını süresiz olarak askıya almasının ardından sessizliğe gömülmüştü.