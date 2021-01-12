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Trump sessizliğini bozuyor! Son ziyaretini yapacak

Seçilmiş ’ın başkanlığının ’nde onaylanmasının ardından kendini ’da bulunan başkanlık ofisine kapatan Başkanı , görevde geçirdiği son günlerinde resmi ziyaret kapanışını ’ın ilçesine yapmayı planlıyor.

Giriş Tarihi: 12.1.2021 14:38 ABONE OL
Trump sessizliğini bozuyor! Son ziyaretini yapacak

ABD Başkanı Donald Trump, görevini Demokrat Joe Biden'a devretmeye hazırlanırken sessizliğini Teksas'a yapacağı ziyarette bozmayı planlıyor.

KENDİSİNİ OFİSE KAPATTI

Son olarak Kongre'de yapılan Joe Biden'ın adaylığına resmiyet kazandırılma oylamasında Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarla gündeme oturan ve destekçilerini şiddetli protesto eylemlerine teşvik eden Trump, Twitter'ın hesabını süresiz olarak askıya almasının ardından sessizliğe gömülmüştü.

SON RESMİ ZİYARETİ SINIR DUVARINA

20 Ocak'taki yemin törenine katılmayacağını açıklayan ABD Başkanı'nın günlerdir ofisinden çıkmadığı öğrenilirken son ziyaretini ise 12 Ocak itibarıyla Teksas'a yapacağı bildirildi.

ABD'nin güney sınırında bulunan Alamo'da inşa ettirdiği Meksika sınır duvarının tamamlanmasını kutlamak üzere bölgeye gidecek olan Trump'ın bir kamuoyu açıklaması yapması da bekleniyor.

AZİL SÜRECİ BAŞLATILMIŞTI

Kapitol'de 6 Ocak'ta çıkan olayların ardındna Temsilciler Meclisi Başkanı Demokrat Nancy Pelosi, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'e olayları azmettirdiği gerekçesi ile Trump'ı Anayasanın 25. Maddesi kapsamında görevden alması çağrısında bulunmuştu.

Demokratlar ise Trump'a yönelik azil sürecinin başlatılması için karar tasarısı sunmuştu.

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Trump sessizliğini bozuyor! Son ziyaretini yapacak
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