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Vuhan'da yapılan araştırma ortaya çıkardı! Kovid-19'u yenen 4 kişiden 3'ünde...

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ortaya çıktığı 'in Vuhan kentinde 4 hastadan 3'ünün, virüse yakalandıktan 6 ay sonra en az bir sağlık sorunu yaşadığı tespit edildi. Araştırmacılar, Kovid-19'u yenen hastaların yüzde 76'sında, 6 ay sonra en az bir sağlık sorunu görüldüğünü ortaya koydu.

AA
Giriş Tarihi: 12.1.2021 13:41 Son Güncelleme: 12.1.2021 13:50 ABONE OL
Vuhan'da yapılan araştırma ortaya çıkardı! Kovid-19'u yenen 4 kişiden 3'ünde...

Medical Express'in haberine göre, Çinli bilim insanları, ocak ve mayıs aylarında Vuhan'da Kovid-19 tespit edilen 1700 hastayı 6 ay boyunca takip ederek bir araştırma yürüttü.

Çalışmanın bulguları, 8 Ocak'ta The Lancet dergisinde yayımlandı. Araştırmacılar, Kovid-19'u yenen hastaların yüzde 76'sında, 6 ay sonra en az bir sağlık sorunu görüldüğünü ortaya koydu.

Çalışmada 6 ay sonra bu kişilerin yüzde 63'ünde yorgunluk ya da kaslarda güçsüzlük, yüzde 26'sında uyumakta zorluk ve yüzde 23'ünde depresyon gözlendiği belirtildi.

Uzmanlar, Kovid-19'u ağır atlatanların akciğer fonksiyonlarında bozulma ve böbrek işlevlerinde yüzde 13 azalma görüldüğüne de dikkati çekti.

Pekin'de Çin-Japonya Dostluk Hastanesi ve Capital Tıp Üniversitesi Ulusal Solunum Tıbbı Merkezi'nden araştırmacı Dr. Bin Cao, "Kovid-19 çok yeni bir hastalık olduğundan uzun vadeli etkilerini daha yeni anlamaya başlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Cao, ciddi biçimde enfekte olan hastaların taburcu edildikten sonra bakıma muhtaç olduğunu da vurguladı.

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Vuhan'da yapılan araştırma ortaya çıkardı! Kovid-19'u yenen 4 kişiden 3'ünde...
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