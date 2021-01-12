YouTube'ta büyük değişiklik! YouTube kullanıcılarını nasıl etkiliyor?

Google servisleri ve uygulamaları üstünde geliştirmelere hız kesmeden devam ediyor. Bunların başında popüler video platformu YouTube geliyor. Geçtiğimiz haftalar içinde YouTube'ta kullanımı kolaylaştırmak adına yeni algoritmaların test edildiği ortaya çıkmıştı. Şimdi ise başka bir değişiklik daha var.

Bilindiği üzere YouTube'ta etiket (Hashtag) özelliği yer alıyor. Fakat YouTube etiketlerinin çalışma prensibi, Twitter'daki gibi değildi. İşte şirket bu noktada artık farklı bir adım attı ve etiket sisteminde değişiklik gerçekleştirdi. Artık YouTube'taki etiketler, Twitter'daki gibi çalışacak.