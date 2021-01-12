Yunan medyası alarmda! Türkiye’nin kararlı tavrı isyan ettirdi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile Ankara'da gerçekleştirdiği görüşmenin ardından yaptığı açıklamalar, Yunan medyasında gündeme oturdu.

GÖRÜŞMELER 25 OCAK'TA

Yaptığı açıklamada Kıbrıs meselesinde önemli bir dönemeçte olunduğunun altını çizen Çavuşoğlu, "Bugün itibarı ile ocak ayı içinde ilk toplantısı gerçekleştirilmek üzere Yunanistan'ı istikşafi görüşmelere davet ediyoruz. Tüm meseleleri kendine güvenen bir ülke olarak görüşmeye hazırız. Bu bir davettir, umarım Yunanistan bu fırsatı geri çevirmez" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin pozitif bir atmosferde AB ve AB üyesi ülkelerle ilişkilerimizi geliştirmek istediği mesajını veren Çavuşoğlu'nun daveti Atina tarafından kabul edilirken, görüşmelerin 25 Ocak'ta yapılacağı duyuruldu.