ABD'de 6 Ocak'ta 5 kişinin öldüğü kanlı Kongre baskını sonrasında 'iç savaş' riski seviyesine gelen olaylar sürüyor. FBI, "50 eyalette devlet kurumlarına 'silahlı protestolar' planlanıyor" uyarısında bulundu. Görevini 20 Ocak'ta devredecek olan ABD Başkanı Donald Trump da Washington DC'de 24 Ocak'a kadar acil durum ilan etti. "Ben şiddet istemiyorum" diyen Trump, kendisine yönelik azil sürecini "cadı avının devamı" olarak nitelendirdi. Joe Biden'ın yemin töreni öncesi Washington Anıtı 'tehdit' nedeniyle kapatıldı. Öte yandan Kongre saldırısının ardından Temsilciler Meclisi dün Trump'ın görevden alınması talebiyle 25. maddenin işletilmesini onaya sundu.