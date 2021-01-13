5 yıl sonra istikşafi görüşmeler başlıyor: Adil çözüm için zemin hazırlanacak

Türkiye'nin davetinin ardından Atina ve Ankara'nın, Ege ve Doğu Akdeniz'deki sorunlarını ele almak için istikşafi görüşmeleri 25 Ocak'ta yeniden başlatacaklarını duyurması, tarafların diyalog ve müzakereye tekrar şans vermek istediğine işaret ediyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun "İstikşafi görüşmeler başlasın" çağrısı Türkiye'nin başından beri benimsediği diyalog tutumunu tekrar ortaya koydu. Türkiye'nin müzakerelere ev sahipliğini yapacağını aktaran Çavuşoğlu'nun heyetlerin tarihi belirlemesine yönelik çağrısına yanıt da kısa sürede geldi.Türk ve Yunan dışişleri bakanlıkları arasındaki görüşmelerin ardından taraflar, istikşafi görüşmelerin 61. turunun 25 Ocak'ta İstanbul'da yapılması konusunda mutabık kaldı. İlk istikşafi görüşmeler, 2002'de Ankara'da başlatıldı. Yakın dönemde Doğu Akdeniz'de artan gerginlik ise diyaloğun tesis edilmesinin önemini tekrar ortaya koydu. İstikşafi görüşmelere giden süreçte özellikle Almanya ve NATO'nun gerginliği azaltmaya yönelik girişmeleri ön plana çıkarken Yunanistan'ın AB'den umduğunu bulamaması da dikkat çekiyor. Görüşmelerin temel amacı, Ege sorunlarına her iki tarafın da kabul edebileceği "adil, kalıcı ve kapsamlı" çözüm için zemin hazırlamak olacak. Diplomaside genellikle taraflar arasında birçok sorun bulunduğunda başvurulan istikşafi görüşme yönteminde, taraflar, diyaloğu geliştirmeyi amaçlıyor.Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türk-Yunan ilişkilerinin 2021'de daha iyi bir düzeye geleceğine inandığını söyledi. Miçotakis, tekrar başlayacak olan istikşafi görüşmeler için "Bu görüşmelerin başlatılmasını en başından beri arzu ediyorduk zaten. Türkiye ile oturup konuşmak, hiç konuşmamaktan çok daha iyidir" dedi.