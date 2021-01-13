Almanya'da son 24 saatte bin 60 kişi hayatını kaybetti

Almanya'da yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte bin 60 kişi hayatını kaybetti.

Robert Koch Enstitüsü tarafından açıklanan verilere göre, Almanya'da son 24 saatte 19 bin 600 korona virüs vakasının tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 1 milyon 953 bin 426'ya yükseldi. Son 24 saatte bin 60 kişinin hayatını kaybettiği ülkede toplam can kaybı sayısı 42 bin 637'ye yükseldi.

AKTİF HASTA SAYISI&NBSP;314 BİN 189

Salgının başlangıcından bu yana 1 milyon 596 bin 600 kişinin iyileştiği kaydedildi. Almanya'da aktif korona virüs taşıyan kişi sayısının 314 bin 189 oldu. Almanya'da 35 milyon 118 bin 592 kişiye test yapıldı.

Salgının bulaştığı ve yoğun bakım ünitesinde tedavi gören hasta sayısı 5 bin 280 olurken, solunum cihazına bağlı olan hasta sayısı ise 3 bin 3 olarak açıklandı. Yoğun bakım servislerinin doluluk oranının yüzde 82.45 olduğu kaydedildi. Robert Koch Enstitüsü, 80 yaş ve üzeri ile bakıcı ve sağlık personeline yönelik ülke genelinde 27 Aralık'ta başlayan aşı kampanyasında 688 bin 782 kişiye aşı yapıldı.

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