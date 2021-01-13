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Biden, Senatosundan Trump'ı yargılarken kabine üyelerinin onaylanmasını geciktirmemesini istedi

Başkanı seçilen , Temsilciler Meclisinin Başkan 'ı Kongre baskınında "isyana teşvik" ile suçlayan azil maddesini kabul etmesinin ardından, Senatodan yargılama sürecinde kabine üyelerinin onaylanması gibi önemli işleri geciktirmemesini istedi.

AA
Giriş Tarihi: 14.1.2021 06:33 ABONE OL
Biden, ABD Senatosundan Trump'ı yargılarken kabine üyelerinin onaylanmasını geciktirmemesini istedi

Biden, Trump'ın "isyana teşvik" ile suçlanmasının ardından yaptığı açıklamada, "Bugün Temsilciler Meclisi üyeleri anayasamızda kendilerine tanınan yetkileri kullandı ve Başkanı sorumlu tutmak için suçlamalar getirdi." ifadesini kullandı.

Trump'a yöneltilen "isyana teşvik" suçlamalarına Demokrat ve Cumhuriyetçi her iki partiden de destek verildiğini belirten Biden, sürecin Senatoda devam edeceğini kaydetti.

ABD Senatosundan yargılama sürecinde kabine üyelerinin onaylanması gibi önemli işleri geciktirmemelerini isteyen Biden, "Bu ülke aynı zamanda ölümcül bir virüsün ve sarsılmış bir ekonominin pençesinde. Senatonun anayasal sorumluluklarını yerine getirirken aynı zamanda İç Güvenlik, Dışişleri, Savunma, Hazine bakanlıkları, Ulusal İstihbarat Direktörlüğü gibi kilit pozisyonları onaylama, aşı programını ve ekonomiyi raya sokma gibi diğer acil işler ile de ilgilenmesini umuyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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Biden, ABD Senatosundan Trump'ı yargılarken kabine üyelerinin onaylanmasını geciktirmemesini istedi
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