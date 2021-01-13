Biden’ın göreve gelmesine sayılı günler kaldı! ABD’yi neler bekliyor?

Dünyanın gözü ABD'de yapılan seçimlerin ardından yeni başkan olmaya hak kazanan Joe Biden'ın yemin edip göreve başlayacağı 20 Ocak tarihinde.
Seçim kampanyası süresince göreve gelmesinin ardından kritik olan ilk 100 günde atacağı önemli adımlar olduğu vaadini yineleyen Biden'ı, Oval Ofis koltuğuna oturmasının hemen ardından oldukça yoğun bir gündem bekliyor. ABD'nin dış ilişkilerine ilişkin önemli kararlar alması beklenen Biden, ajandasında ilk sıraya yeni tip koronavirüs salgınını koyacak.
ÖNCELİK KORONAVİRÜSLE MÜCADELEDE
Geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamalarda koronavirüs krizi pençesindeki ülkede önlemleri artıracağını söyleyen Biden, pandemi ile olan savaşta üç aşamalı bir politika benimseyeceğini duyurdu. Buna göre yeni ABD Başkanı, kademeli olarak uygulamaya sokacağı "maske kullanımı, aşı uygulaması ve okulların açılması" başlıklarını öne çıkaracak.
Kamusal alanlar başta olmak üzere yetkisinin olduğu tüm yerlerde maske takma uygulamasının benimsenmesi yönünde adımlar atacağını söyleyen Biden, tüm Amerikan halkının 100 gün boyunca bu uygulamaya ayak uydurması gerektiğini de vurguladı.
YENİ EKİPTE KİLİT İSİM: ANTHONY FAUCI
Sonraki adım olarak aşı uygulamasından bahseden Biden, ilk 100 günde en az 100 milyon koronavirüs aşısının yapılmasını planladığını da söyledi. Biden, Kongre'nin eğitim sektörüne aktarılması planlanan koronavirüs mücadelesi bütçesine onay vermesi halinde okulların çoğunun ilk 3 ay içinde açılacağını da aktardı.
Biden'ın koronavirüsle mücadele ekibinde önemli bir ismin de yer alacağı konuşulanlar arasında: Trump'ın, tavsiyelerine çıktığı ve oldukça sert bir biçimde eleştirdiği Dr. Anthony Fauci. Pandemi boyunca kamuoyunun ilgi odağı haline gelerek salgının kahramanı olarak görülen ancak Trump'la yaşadığı sürtüşmelerden dolayı Trump taraftarlarından tepki toplayan Fauci'nin, Biden'ın önemli kozlarından biri olarak gördüğü söyleniyor.
YENİ DIŞ POLİTİKADA "REFORM"
Küresel arenada Obama'nın izinden gitmesi beklenen Biden'ın, ABD müttefikleriyle olan ilişkilerinde güven tazelemeye başvuracağı düşünülüyor. Biden'ın, Trump döneminde zayıfladığını söylediği küresel pozisyonundaki güç dengesini yeniden kurma çabasına girmesi bekleniyor. Dış politikada "Restorasyon mu, reform mu, devrim mi?" seçeneklerinde, ABD'nin küresel ilişkilerinin eski yöntemlerini bugünün sorunlarıyla mücadele edecek şekilde değiştiren "reform" başlığı, kulislerde Biden'ın benimseyeceği yöntem olarak konuşuluyor.
TRUMP DÖNEMİ YOLSUZLUKLARINA SAVAŞ
Obama döneminin ardından göreve gelen Trump'ın ilk icraatı, güvence altına aldığı bireyler ve şirketler için vergi kesintileri uygulamak olmuştu. Biden'ın, bu kesintileri tersine çevirmek için ivedilikle harekete geçmesi bekleniyor.
IRKÇILIKLA MÜCADELEDE YENİ ÖNLEMLER
2020 yılında patlak veren ve ülkeyi savaş alanına çeviren Black Lives Matter protestolarının ardından giderek artan ırkçılık karşıtı hareketlere destek vereceğini her fırsatta yineleyen ve ülke genelinde bununla ilgili somut adımlar atacağı sözünü veren Biden, ilk 100 gününde kurumsal ırkçılıkla ilgilenmek için yeni bir polis gözetim organı kurma vaadinde bulundu. Biden ayrıca, Kongre ile birlikte nefret suçu yasasını çıkaracağı sözünü de verdi.
ABD'de yaşayan yaklaşık 11 milyon belgesiz göçmeni için de vatandaşlığa giden bir yol oluşturmayı amaçlayan bir yasa tasarısı sunacak olan Biden, bu adımlarla bütünleştirici politika söylemine sadık kalmayı planlıyor.
SAĞLIK SİSTEMİNE YENİLEME SÖZÜ
ABD'nin en çok tartışılan konularından biri olan ve özellikle pandemi döneminde milyonlarca Amerikalının mağdur olmasına sebep olan sağlık sisteminde yapılacak yenilikler de, Biden'ın önemli vaatleri arasında yer alıyor. Buna göre yeni ABD Başkanı, ulusal sağlık sigortası sistemini düşük gelirli vatandaşların da rahatlıkla ödeyebileceği bir düzleme geçirmeyi planlıyor.