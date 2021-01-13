Biden’ın göreve gelmesine sayılı günler kaldı! ABD’yi neler bekliyor?

ÖNCELİK KORONAVİRÜSLE MÜCADELEDE

Geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamalarda koronavirüs krizi pençesindeki ülkede önlemleri artıracağını söyleyen Biden, pandemi ile olan savaşta üç aşamalı bir politika benimseyeceğini duyurdu. Buna göre yeni ABD Başkanı, kademeli olarak uygulamaya sokacağı "maske kullanımı, aşı uygulaması ve okulların açılması" başlıklarını öne çıkaracak.

Kamusal alanlar başta olmak üzere yetkisinin olduğu tüm yerlerde maske takma uygulamasının benimsenmesi yönünde adımlar atacağını söyleyen Biden, tüm Amerikan halkının 100 gün boyunca bu uygulamaya ayak uydurması gerektiğini de vurguladı.