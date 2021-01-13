İtalyan tarihine geçecek mafya davası! Yüzlerce çete üyesi yargı karşısında

İtalya, son zamanların en büyük mafya davasıyla çalkalanıyor. Ülkenin gördüğü en büyük ve güçlü mafya yapılanması olarak bilinen Ndrangheta örgütünün üyeleri bugün hakim karşısına çıkıyor.
350'DEN FAZLA KİŞİ YARGILANIYOR
Ülkenin güneyindeki Calabria bölgesinin Lamezia Terme kentinde görülmeye başlanan davada, 350'yi aşkın örgüt üyesi kişi yargılanacak. Yerel kaynakların aktardığı bilgilere göre 900'den fazla tanığın ifadesine başvurulacak olan dava, İtalyan yargı tarihine geçecek nitelikte.
428 AVUKAT GÖREVDE
İtalyan Savcı Nicola Gratteri'nin "İtalya'daki mafyalara karşı duvar inşa edilmesinde bir mihenk taşı" olarak nitelendirdiği davada, cinayet, uyuşturucu kaçakçılığı, gasp, kara para aklama, görevi kötüye kullanma gibi onlarca suçlama yer alıyor.
Davanın büyüklüğü nedeniyle özel güvenlik önlemlerinin alınmasıyla beraber sanayi bölgesinde görülen duruşma için özel bir salon kuruldu. 428 avukatın yer alacağı davada sanıklar için de 947 sandalye yer alıyor. İtalyan kaynaklara göre, duruşma salonunun bu dava için hazırlanmasına 5 milyon euro harcandı
YILLIK GELİRİ 50 MİLYAR EURODAN FAZLA
Ndrangheta örgütü, uyuşturucu kaçakçılığı ve tefecilik gibi suçların ötesinde yasa dışı kazançlarını yatırmak için kullandığı paravan şirketleriyle de biliniyor. Uzmanlar, örgütün, Calabria'nın pek çok yerinde kamusal yaşamın tüm alanlarına sızdığını söylüyor.
Yetkililere göre, Calabria'da yaklaşık 150 'Ndrangheta ailesi bulunuyor ve bölgede en az 6 bin üye ve bağlı kuruluş mevcut. Organize suç örgütünün yılda 50 milyar eurodan fazla gelir elde ettiği biliniyor.