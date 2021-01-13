İtalyan tarihine geçecek mafya davası! Yüzlerce çete üyesi yargı karşısında

Davanın büyüklüğü nedeniyle özel güvenlik önlemlerinin alınmasıyla beraber sanayi bölgesinde görülen duruşma için özel bir salon kuruldu. 428 avukatın yer alacağı davada sanıklar için de 947 sandalye yer alıyor. İtalyan kaynaklara göre, duruşma salonunun bu dava için hazırlanmasına 5 milyon euro harcandı

YILLIK GELİRİ 50 MİLYAR EURODAN FAZLA

Ndrangheta örgütü, uyuşturucu kaçakçılığı ve tefecilik gibi suçların ötesinde yasa dışı kazançlarını yatırmak için kullandığı paravan şirketleriyle de biliniyor. Uzmanlar, örgütün, Calabria'nın pek çok yerinde kamusal yaşamın tüm alanlarına sızdığını söylüyor.

Yetkililere göre, Calabria'da yaklaşık 150 'Ndrangheta ailesi bulunuyor ve bölgede en az 6 bin üye ve bağlı kuruluş mevcut. Organize suç örgütünün yılda 50 milyar eurodan fazla gelir elde ettiği biliniyor.