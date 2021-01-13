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tarihine geçecek mafya davası! Yüzlerce çete üyesi yargı karşısında

'da son yılların en büyük mafya davasıyla karşı karşıya. Aralarında siyasetçiler, avukatların ve  iş adamlarının da bulunduğu İtalya’nın en büyük mafyası yapılanması olan Ndrangheta üyeleri yargı karşısına çıkıyor. Davada cinayet, uyuşturucu kaçakçılığı, gasp, kara para aklama gibi suçlardan yargılanan 350’den fazla çete üyesi yargılanacak.

Giriş Tarihi: 13.1.2021 17:02 Son Güncelleme: 13.1.2021 17:13 ABONE OL
İtalyan tarihine geçecek mafya davası! Yüzlerce çete üyesi yargı karşısında

İtalya, son zamanların en büyük mafya davasıyla çalkalanıyor. Ülkenin gördüğü en büyük ve güçlü mafya yapılanması olarak bilinen Ndrangheta örgütünün üyeleri bugün hakim karşısına çıkıyor.

350'DEN FAZLA KİŞİ YARGILANIYOR

Ülkenin güneyindeki Calabria bölgesinin Lamezia Terme kentinde görülmeye başlanan davada, 350'yi aşkın örgüt üyesi kişi yargılanacak. Yerel kaynakların aktardığı bilgilere göre 900'den fazla tanığın ifadesine başvurulacak olan dava, İtalyan yargı tarihine geçecek nitelikte.

428 AVUKAT GÖREVDE

İtalyan Savcı Nicola Gratteri'nin "İtalya'daki mafyalara karşı duvar inşa edilmesinde bir mihenk taşı" olarak nitelendirdiği davada, cinayet, uyuşturucu kaçakçılığı, gasp, kara para aklama, görevi kötüye kullanma gibi onlarca suçlama yer alıyor.

Davanın büyüklüğü nedeniyle özel güvenlik önlemlerinin alınmasıyla beraber sanayi bölgesinde görülen duruşma için özel bir salon kuruldu. 428 avukatın yer alacağı davada sanıklar için de 947 sandalye yer alıyor. İtalyan kaynaklara göre, duruşma salonunun bu dava için hazırlanmasına 5 milyon euro harcandı

YILLIK GELİRİ 50 MİLYAR EURODAN FAZLA

Ndrangheta örgütü, uyuşturucu kaçakçılığı ve tefecilik gibi suçların ötesinde yasa dışı kazançlarını yatırmak için kullandığı paravan şirketleriyle de biliniyor. Uzmanlar, örgütün, Calabria'nın pek çok yerinde kamusal yaşamın tüm alanlarına sızdığını söylüyor.

Yetkililere göre, Calabria'da yaklaşık 150 'Ndrangheta ailesi bulunuyor ve bölgede en az 6 bin üye ve bağlı kuruluş mevcut. Organize suç örgütünün yılda 50 milyar eurodan fazla gelir elde ettiği biliniyor.

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İtalyan tarihine geçecek mafya davası! Yüzlerce çete üyesi yargı karşısında
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