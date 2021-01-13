Son Dakika: ABD’de Cumhuriyetçiler Demokratlara koronavirüs bulaştırdı

ABD'de Trump destekçilerinin Kongre binası baskınının yankıları devam ediyor.
Başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi Trump'ı alaşağı eden Demokrat Joe Biden, 20 Ocak'ta resmi olarak başkanlık koltuğuna oturmaya hazırlanıyor. Biden'ın galibiyetini kabullenemeyen ABD Başkanı Donald Trump, seçim sonuçlarına yaptığı itirazın resmi kanallarca kabul edilmemesinin ardından destekçilerini, 6 Ocak'ta Kongre binasında yapılacak resmi oylamayı protesto etmeye çağırmıştı.
CUMHURİYETÇİLERİN 'BİYOLOJİK' ZARARI
Biden'ın zaferini tescillenmesini oylamak üzere Kongre'de toplanan Seçim Kurulu üyelerine engel olmak isteyen Trump destekçileri, güvenlik güçlerini aşarak Kongre binasını basmış ve kompleksteki tüm binaları işgal ederek Demokrat Parti üyelerinin ofislerini yerle bir etmişti.
Şiddetli eylemler her ne kadar bastırılmış gözükse de, ABD basınından gelen haberler Trump destekçilerinin dolaylı yollardan da olsa zarar vermeye devam ettiğini kanıtlar nitelikte.
ÜÇ DEMOKRAT PARTİLİ KORONA OLDU
Son gelen haberlere göre, Kongre baskınında protestoculardan korunmak için bina kompleksindeki sığınaklara kaçan Demokrat Partili Seçim Kurulu üyeleri, olaylar sırasında koronavirüse yakalandı.
Maske takmayı umursamamalarıyla bilinen Cumhuriyetçi Partililerle birlikte güvenli odalara sığınan Demokrat Partili isimlerin koronavirüsü Cumhuriyetçilerden kaptığı iddia ediliyor.
"BİLEREK KÖTÜLÜK YAPTILAR"
Korona pozitif çıkan Demokratlar Pramila Jayapal, Brad Schneider ve Bonnie Coleman, virüsü olaylar sırasında dahi maske takmadan sığınaklara giden Cumhuriyetçi isimlerden kaptıklarında ısrar ediyor.
Cumhuriyetçileri eleştiren Schneider, yaptığı açıklamada maske takmayan isimlere ateş püskürdü. Schneider, "Bu kibirden, itaatsizlikten de farklı bir şey. Bu bilinçli olarak başkalarına zarar verme arzusu."ifadelerini kullandı.
ABD'de, Trump başta olmak üzere Cumhuriyet Partililerin maske takmayı önemsemeyerek küçümsemesi, aylardır tartışma konusuydu.