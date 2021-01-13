Son Dakika: ABD’de Cumhuriyetçiler Demokratlara koronavirüs bulaştırdı

CUMHURİYETÇİLERİN 'BİYOLOJİK' ZARARI

Biden'ın zaferini tescillenmesini oylamak üzere Kongre'de toplanan Seçim Kurulu üyelerine engel olmak isteyen Trump destekçileri, güvenlik güçlerini aşarak Kongre binasını basmış ve kompleksteki tüm binaları işgal ederek Demokrat Parti üyelerinin ofislerini yerle bir etmişti.

Şiddetli eylemler her ne kadar bastırılmış gözükse de, ABD basınından gelen haberler Trump destekçilerinin dolaylı yollardan da olsa zarar vermeye devam ettiğini kanıtlar nitelikte.