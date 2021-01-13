Son Dakika Haberleri | ABD’de asker sahaya indi! Olası bir saldırıya karşı…

ABD'de paylaşılan bir FBI raporu, cumartesi gününden önümüzdeki Çarşamba gününe kadar eyaletlerde silahlı protestoların planlandığı konusunda uyarıyor. Rapor, Başkan Donald Trump'ın, devir teslim gününden önce görevden alınması durumunda bir "ayaklanma" tehdidi olduğunu öne sürüyor. ABD'de hakim olan kaygıyı daha da karmaşık hale getiren, FBI raporunun kamuya açıklanmaması, ancak gazetecilere sızdırılmış olması olarak görülüyor. Ülkedeki gergin atmosfer, FBI'ın bu raporuna karşılık askerlerin sahaya inmesi ve resmi kurumlarda alınan fiziki önlemler nedeniyle daha da yükseldi.
SON DAKİKA: ULUSAL MUHAFIZLARIN GÖREV ALMASI İSTENDİ
Salı gününe kadar, federal kolluk kuvvetleri, Capitol saldırısının gerçekleştiği günden bu yana, olayın ayrıntılarını veren bir basın toplantısı düzenlememişti.
Trump yanlısı bir çetenin ABD Kongre Binası'na zorla birkaç gün sonra ortaya çıkan şaşırtıcı uyarı, eyalet yönetimlerini benzer bir saldırı olması durumunda güvenliği artırmaya zorluyor.
Birçoğu koronavirüs kısıtlamaları nedeniyle kapalı olsa da, uyarılar, insanların açıkta ve üzerlerinde ateşli silah taşımasına izin veren veya Trump'ın oy hırsızlığı iddiasında bulunduğu eyaletlerde özellikle endişe uyandırdı.
İşte, Trump'ın oy hırsızlığı iddialarının merkezindeki birkaç eyaletin aldığı önlemler…
Michigan'da, eyaletin Kongre Binası Komisyonu Pazartesi gününden itibaren Lansing'deki Capitol binasında ateşli silahların açık taşınmasını yasakladı.
SON DAKİKA: ABD'de gergin bekleyiş! Ulusal Muhafızlar sahada | Video
Bu hamle, ABD Kongre Binası isyanının yanı sıra, ağır silahlı göstericilerin pandemiyle bağlantılı yasakları protesto etmek için Eyalet Meclisi yakınlarında çıkan olaylar nedeniyle de getirildi.
Bazı binaların ise pencere ve kapıları suntalar ile kapatıldı.
Michigan Eyalet Polisi sözcüsü Shanon Banner, eyalet başkentlerindeki güvenlik tehditlerini izlemeye devam edeceklerini söyledi. Banner, "Güvenlik planlamamız akıcıdır ve her gün gerektiği gibi ayarlamalar yapılır. Uygulanabilecek güvenlik geliştirmeleri hem görülen hem de görünmeyen önlemleri içeriyor " dedi.
Lansing Belediye Başkanı Andy Schor, Vali Whitmer'dan Pazar günü ve başkanlık devir teslim gününde Eyalet Başkenti çevresinde ek güvenlik önlemleri sağlamak için Michigan Ulusal Muhafızlarını devreye sokmasını istedi. "Geçen hafta Capitol Hill'deki korkunç olay demokrasimize bir saldırıydı ve seçilmiş Başkan Joe Biden ABD'nin 46. Başkanı olarak yemin edeceği gün şiddet eylemlerine yeterince hazırlıklı olmamız gerektiğini gösteriyor" dedi.
FBI ÇOK ÖNCEDEN UYARMIŞ!
Olaydan bir gün önce Virginia'da bulunan FBI yetkililerinin bölgede olası bir saldırganlık olacağına dair uyarıda bulunduğu belirtildi.
FBI'dan bir yetkili 6 Ocak tarihinde FBI'ın güney Virginia'da bulunan Norfolk ofisinden Washington saha ofisine geçilen raporun aynı zamanda bölgedeki diğer güvenlik güçleri ile paylaşıldığını belirtti.
Raporda protestocuların kongre binasının altındaki tünelleri paylaştığı ve Kentucky, Pennsylvania gibi eyaletlerde Washington'a gitmeden evvel buluşma noktaları belirlediği bilgisi verilirken belge içerisinde yer alan bazı mesajlarda "Saldırganlaşın. Bunu bir yürüyüş veya protesto olarak tanımlamayın" ve "Savaş için hazırlanın. Ya başkanımızı alırız ya da ölürüz" cümlelerinin bulunduğu söylendi.