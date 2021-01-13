SON DAKİKA: Uzmanlar Covid-19’u hafif atlatmanın yolunu açıkladı: O organı korumak hayatınızı kurtarabilir

Güney Kore'den ayrı bir araştırma, kötü işleyen bağırsakları olan kişilerin şiddetli Covid-19 geliştirme olasılığının daha yüksek olduğunu, çünkü sağlıklı mikropların olmaması, virüsün sindirim sistemindeki hücreleri enfekte etmesini kolaylaştırdığını ortaya çıkardı.

Hong Kong ekibi Şubat ve Mayıs 2020 arasında Covid-19 olan 100 hastanedeki hastadan alınan kan, dışkı ve hasta kayıtlarını inceledi ve bu hastalardan 27'si enfeksiyonun 30 gün sonra örnekler de verdi.

Araştırmacılar ayrıca pandemiden önce bir mikrobiyom çalışmasına katılan Covid-19'u olmayan 78 kişiden de örnekler topladı. Çalışma, bağırsak mikrobiyomunun bağışıklık tepkilerini modüle ederek Covid-19 şiddetinin büyüklüğü ile ilgili olabileceği sonucuna vardı.

"AĞIR GEÇİRENLERDE TÜKENMİŞ BAĞIRSAK BAKTERİSİ TESPİT EDİLDİ"

Araştırmacılar, Covid-19 hastalarının, bir kişinin bağışıklık tepkisini değiştirdiği bilinen birkaç bağırsak bakterisinin tükenmiş seviyelerine sahip olduğunu buldular. Bakteriyel bileşimdeki değişimler, virüs temizlendikten sonra en az bir ay sürdü.