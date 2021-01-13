SON DAKİKA: Uzmanlar Covid-19’u hafif atlatmanın yolunu açıkladı: O organı korumak hayatınızı kurtarabilir

Bağırsaklarınızdaki bakteriler, Covid-19'a karşı bağışıklık tepkinizi etkiler ve semptomları ne kadar şiddetli yaşadığınızı da etkileyebilir. Yeni araştırmalara göre, bir kişinin bağırsak mikrobiyomu, koronavirüs enfeksiyonuyla mücadelede ve ciddi Covid-19 semptomlarının önlenmesinde rol oynayabilir.
Her insanın bağırsaklarında, bağışıklık tepkisinin modüle edilmesi de dahil olmak üzere çeşitli roller oynayan benzersiz bir bakteri çeşitliliği bulunuyor.
Güney Kore'den ayrı bir araştırma, kötü işleyen bağırsakları olan kişilerin şiddetli Covid-19 geliştirme olasılığının daha yüksek olduğunu, çünkü sağlıklı mikropların olmaması, virüsün sindirim sistemindeki hücreleri enfekte etmesini kolaylaştırdığını ortaya çıkardı.
Hong Kong ekibi Şubat ve Mayıs 2020 arasında Covid-19 olan 100 hastanedeki hastadan alınan kan, dışkı ve hasta kayıtlarını inceledi ve bu hastalardan 27'si enfeksiyonun 30 gün sonra örnekler de verdi.
Araştırmacılar ayrıca pandemiden önce bir mikrobiyom çalışmasına katılan Covid-19'u olmayan 78 kişiden de örnekler topladı. Çalışma, bağırsak mikrobiyomunun bağışıklık tepkilerini modüle ederek Covid-19 şiddetinin büyüklüğü ile ilgili olabileceği sonucuna vardı.
"AĞIR GEÇİRENLERDE TÜKENMİŞ BAĞIRSAK BAKTERİSİ TESPİT EDİLDİ"
Araştırmacılar, Covid-19 hastalarının, bir kişinin bağışıklık tepkisini değiştirdiği bilinen birkaç bağırsak bakterisinin tükenmiş seviyelerine sahip olduğunu buldular. Bakteriyel bileşimdeki değişimler, virüs temizlendikten sonra en az bir ay sürdü.
Kore Üniversitesi İnsan-Mikrobiyal Etkileşimler Laboratuvarı'ndaki akademisyenler, kötü bağırsak sağlığının koronavirüs enfeksiyonu üzerindeki etkisine bakan çeşitli çalışmalardan elde edilen verileri analiz etti.
İncelemeyi yöneten Dr. Heenam Stanley Kim, bağırsak mikrobiyomunun SARS-CoV-2 enfeksiyonuna karşı bağışıklık tepkisinde ayrılmaz bir rol oynadığı iddialarını desteklemek için artık önemli kanıtlar olduğunu açıkladı.
Kim, doğru çalışmayan bir bağırsağın enfeksiyonun şiddetini artırabileceğini, çünkü mikrobiyal seviyelerin koronavirüsün sindirim sistemi ve iç organların yüzeye ulaşmasını kolaylaştırabileceğini belirtti.
Bağırsak mikrobiyomunun oldukça hassas olduğunu belirten Kim, kişinin sağlığına ve çevresine göre tepki verdiğini söyledi.
"KRONİK RAHATSIZLIKLAR BAĞIRSAK FLORASINI ETKİLİYOR"
Bilim insanları bağırsak florasının önemi ve Covid-19 ile ilişkisi arasında daha fazla şey öğrenmeye devam ediyor. Ancak yüksek tansiyon, obezite ve diyabet gibi altta yatan sağlık sorunları olan kişilerin dengesiz bir mikrobiyoma sahip olduğu biliniyor.
Yaşlı insanlar, Covid-19'dan ölme riskinin en yüksek olduğu grup. ABD'deki CDC'ye göre 18-29 yaşları arasındaki bir kişiye göre 85 yaşından büyüklerin Covid-19 enfeksiyonundan ölme olasılığının 630 kat daha fazla olduğunu tespit etti. Dr. Kim, bu istatistikte bağırsak florasındaki mikrobiyomların işleme biçimlerinin etkili olduğunu belirtti.
Bu nedenle bağırsak florasını doğru beslenme, düzenli bir yaşam ve egzersiz planları ile güçlü tutmak, Covid-19'a yakalansanız bile hafif atlatmanızı sağlayan önemli bir adım.