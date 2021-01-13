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TV sunucusu Trump konuşurken canlı yayını kesti!

ABD televizyon kanalı TV sunucusu , Trump'ın canlı yayın konuşmasını kesti. Trump'ın 6 Ocak'taki kongre baskını ve azil sürecine ilişkin açıklama yaptığı sırada "Başkanın canlı konuşmasını kesmek durumundayız. Başkan sık sık yaptığı gibi gerçeklerden sapmaya başladı. Konuşması geniş çapta uygun değil. Ve kabul görmüyor" sözleri ile yayını kesti.

DHA
Giriş Tarihi: 13.1.2021 12:57 Son Güncelleme: 13.1.2021 13:02 ABONE OL
TV sunucusu Trump konuşurken canlı yayını kesti!

ABD televizyon kanalı MSNBC TV sunucusu Balicia Menendez Trump'ın canlı yayın konuşmasını "Başkan sık sık yaptığı gibi gerçeklerden sapmaya başladı. Konuşması kabul görmüyor" diyerek kesti.

ABD televizyon kanalı MSNBC TV skandal sözlerle ABD Başkanı Donald Trump'ın konuşmasını kesti | Video

TRUMP'IN KONUŞMASINI KESTİ

ABD'de Başkan Trump'ın 6 Ocak'taki kongre baskını ve azil sürecine ilişkin canlı yayın konuşması sırasında MSNBC ekranlarında ilginç bir an yaşandı. ABD Başkanı Donald Trump'ın konuşma yaptığı sırada sunucu Balicia Menendez Trump'ın konuşmasını keserek "Başkanın canlı konuşmasını kesmek durumundayız. Başkan sık sık yaptığı gibi gerçeklerden sapmaya başladı. Konuşması geniş çapta uygun değil. Ve kabul görmüyor" ifadelerini kullandı. Sunucu Menendez, Trump'ın sesini keserek, açıklamalarına devam etti.

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TV sunucusu Trump konuşurken canlı yayını kesti!
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