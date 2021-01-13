WhatsApp'ta skandal üstüne skandal! Kullanıcı verileri Google arama sonuçlarında ortaya çıktı

2 milyarı geçen kullanıcı sayısına sahip WhatsApp, son günlerde değişen gizlilik politikasıyla gündemde. Kısa süre önce WhatsApp, uygulama içi uyarı ile kullanıcılara güncellenen yeni gizlilik ilkesini duyurdu. Değişen kullanıcı sözleşmesine göre kullanıcı verileri, Facebook'la paylaşılacak. Sözleşmeyi kabul etmeyenler 8 Şubat'tan itibaren uygulamayı kullanamayacak. Bu kararın AB ülkelerini de kapsamaması çifte standart olarak gösterildi ve kullanıcılar WhatsApp'ı boykot etmeye başladı. Birçok kullanıcı WhatsApp'tan alternatif mesajlaşma uygulamalarına geçiyor.

WhatsApp'ın kullanıcı gizliliğiyle ilgili bu durumu tartışılırken, şimdi de WhatsApp'ta skandal olarak nitelendirilen başka bir gelişme daha yaşandı. WhatsApp'ın teknik bir hata nedeniyle pek çok kullanıcısının özel verilerini Google'a sızdırdığı da ortaya çıktı.