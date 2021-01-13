YPG/PKK’lı iki teröriste hapis cezası onandı

MACARİSTAN'IN Szeged kentinde 2019'da "terörü finanse etmek" suçundan 2 yıl hapis cezasına çarptırılan terör örgütü YPG/PKK üyesi evli çiftin cezası bir üst mahkeme tarafından onandı. Birinci mahkemenin kararını yerinde bulan hâkim Attila Joo, sanıkların 5 yıl boyunca, Türkiye'ye karşı silahlı eylemlerde bulunan örgütün faaliyetleri hakkında net bilgiye sahip olduklarını, bu yüzden haklarında verilen kararın doğru olduğunu belirtti. Milliyetine ilişkin bilgi verilmeyen erkek sanığın PKK'ya gönüllü olarak katıldığı belirtilirken, teröristin 2014'ten itibaren örgütün Suriye'deki faaliyetlerinde yer aldığı kaydedildi. İranlı olduğu belirtilen kadın sanığın ise 2010'da 15 yaşında PKK'ya katıldığı, 2014'ten bu yana da Suriye'de örgüt adına görev aldığı bildirildi.