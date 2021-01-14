İsrail’in Suriye’ye saldırısında 60 ölü

İsrail'in, Suriye'nin doğusundaki Deyrizor iline dün gece bazı askeri noktalar ile silah depolarına düzenlediği hava saldırılarında Beşar Esad rejimi ordusu ile İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun emrindeki yabancı terörist gruplardan 60 kişi öldü. Saldırıda "Baas Öncüleri Kampı", askeri güvenlik şubesi, Ummal semtindeki bazı askeri noktalar, Deyrizor'un batısındaki Ayyaş bölgesi ile Mayadin ilçesi ve Irak sınırındaki Elbu Kemal ilçesinde Hazzam ve çöl bölgeleri hedef alındı. İran destekli yabancı gruplara mensup 49 teröristin etkisiz hale getirildiği saldırıda, rejim ordusundan da 11 asker öldü. Esad rejiminin haber ajansı SANA saldırısından İsrail'i sorumlu tuttu.