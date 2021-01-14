Son Dakika: Evine geri döndü! Trump destekçisi gülerek çalmıştı…

ABD'de güvenlik güçlerinin Kongre baskını sorumlularına yönelik operasyonları devam ediyor.

Trump'ın sosyal medya üzerinden verdiği teşvik sonrası organize olarak 6 Ocak'ta Kongre binasını işgal eden ve şiddet eylemlerinde bulunarak 5 kişinin ölümüne yol açan Trump destekçileri bir bir ele geçiriliyor. İşgal sırasında Demokrat Partili isimlerin özel odalarına girerek birçok eşyayı da yağmalayan göstericiler, polis kuvvetlerinin sıkı takibine alındı.