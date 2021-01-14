Son Dakika: Evine geri döndü! Trump destekçisi gülerek çalmıştı…

ABD'de güvenlik güçlerinin Kongre baskını sorumlularına yönelik operasyonları devam ediyor.
Trump'ın sosyal medya üzerinden verdiği teşvik sonrası organize olarak 6 Ocak'ta Kongre binasını işgal eden ve şiddet eylemlerinde bulunarak 5 kişinin ölümüne yol açan Trump destekçileri bir bir ele geçiriliyor. İşgal sırasında Demokrat Partili isimlerin özel odalarına girerek birçok eşyayı da yağmalayan göstericiler, polis kuvvetlerinin sıkı takibine alındı.
25 BİN DOLARLA SERBEST KALDI
Son olarak baskın sırasında oldukça ses getiren Demokrat Nancy Pelosi'nin çalınan kürsüsü, Kongre binasındaki evine geri döndü.
Florida'da yaşayan 36 yaşındaki Adam Johnson, ayaklanma sırasında gülerek çaldığı Pelosi'nin kürsüsünü taşırken çekilen görüntüleriyle sosyal medyada viral olmuştu. Kimliğinin tespit edilmesinin ardından yakalanan Johnson, yargı önüne çıktı.
Yaklaşık bin dolar değerindeki kürsüyü çalan Johnson, mahkeme kararı sonrasında 25 bin dolar kefaletle serbest bırakıldı.
ABD KONGRE BİNASINDA ÇIKAN OLAYLAR
ABD Kongresi, 6 Ocak'ta Başkanlık Seçimi Seçiciler Kurulu Oylamasını onaylamak üzere ortak oturumla toplanırken, ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'ın önünde miting düzenlemişti.
Mitinge katılan on binlerce gösterici daha sonra Kongreye yürümüş ve Kongre binasına girmeye çalışmıştı. Polisle göstericiler arasında arbede yaşanırken, yüzlerce gösterici barikatları aşıp Kongre binasına girmişti.
Olaylara müdahale etmek üzere Kongreye Ulusal Muhafızlar sevk edilmiş, yaklaşık 4 saat süren baskının ardından güvenlik güçleri asayişi sağlamıştı. Olaylarda biri polis toplam 5 kişi hayatını kaybetmiş, onlarca kişi de yaralanmıştı.