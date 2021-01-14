Son dakika haberi: Çarpıcı tespit! Bu süreden sonra bağışıklık sona eriyor

'COVİD-19 ATLATAN KİŞİLERİN ÇOĞU YENİDEN ENFEKSİYONDAN KORUNUYOR'

Antikor sahibi kişilerde yeniden enfeksiyonlar nadir görülmesine rağmen araştırmacılar, Covid-19'a yakalanıp atlatan 6 bin 614 katılımcı arasında 44 potansiyel yeniden enfeksiyon tespit etti.

BBC'nin haberine göre; Halk Sağlığı Merkezi'nin kıdemli tıp danışmanı ve Siren çalışmasının başındaki kişi olan Prof. Dr. Susan Hopkin, yaptığı değerlendirmede, "Bu çalışma bize Covid-19'a karşı antikor koruması hakkında bugüne kadarki en net resmi verdi, ancak insanların bu erken bulguları yanlış anlamaması kritik" dedi.

Hopkin, virüsü atlatan kişilerin çoğunun yeniden enfeksiyondan korunduğunu bildiklerini ancak bu korumanın ne kadar sürdüğü bilgisine henüz sahip olmadıklarını söyledi.

İnsanların hayati bir şekilde virüsü hala geçirebileceğine inandıklarını belirten Hopkin, "Yeniden enfekte olma olasılığınızı hala yüksek. Ancak yine de virüsü kapıp başkalarına bulaştırma riskiniz de var" diye konuştu.

Hopkin, sağlık sistemini ve hayatları korumak için evde kalmanın her zamankinden daha çok hayati önem taşıdığının altını çizdi.