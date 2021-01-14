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SON DAKİKA HABERİ:'dan bir engelleme daha! Bu kez 'nın geliştirdiği koronavirüs aşısını hedef aldılar

Son dakika haberi: ABD'nin eski Başkanı 'ın öne attığı tweetleri engellemiş, daha sonra da hesabını kalıcı olarak askıya almıştı. Bu olay halen daha gündemde sıcaklığını korurken Twitter'dan yeni bir çıkış daha geldi. Twitter bu kez de, ’nın geliştirdiği aşısının resmi hesabını kısıtladı. Rusya, kısıtlamayla ilgili araştırma başlatıldığını açıkladı.

İHA
Giriş Tarihi: 14.1.2021 22:01 Son Güncelleme: 14.1.2021 22:01 ABONE OL
SON DAKİKA HABERİ:Twitter'dan bir engelleme daha! Bu kez Rusya'nın geliştirdiği koronavirüs aşısını hedef aldılar

Rusya'nın Covid-19'a karşı geliştirdiği Sputnik V aşısının resmi hesabı, dünyaca ünlü sosyal medya uygulaması Twitter tarafından kısıtlandı. Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) tarafından üretimi desteklenen aşı ile ilgili tüm gelişmeler resmi sosyal medya hesapları üzerinden dünya kamuoyuna aktarılmaya devam ediliyordu.


Twitter Sputnik V aşısının hesabına, "Dikkat bu hesap geçici olarak kısıtlandı. Bu hesapta olağan dışı etkinlikler tespit ettiğimiz için bu uyarıyı alıyorsun. Yine de görüntülemek istiyor musun?" ibaresi koydu.


Twitter'ın Sputnik V aşısının resmi hesabını kısıtlamasının ardından RDIF yaptığı açıklamada, "Twitter üzerinden aşı ve çalışmalar ile ilgili tüm bilgileri açık şekilde paylaştık. Hesap kısıtlandı ve bunun nedenlerini araştırıyoruz" denildi.


Öte yandan Twitter, ABD Başkanı Donald Trump'ın destekçilerinin 6 Ocak'ta başkent Washington DC'de bulunan Kongre Binası'nı basmasının ardından Trump'ın hesabını süresiz olarak askıya almıştı.
(ABA-ÖZ-Y)

14.01.2021 21:39:22 TSI
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SON DAKİKA HABERİ:Twitter'dan bir engelleme daha! Bu kez Rusya'nın geliştirdiği koronavirüs aşısını hedef aldılar
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