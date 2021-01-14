Son dakika haberler | Moderna'nın CEO’sundan korkutan uyarı: Corona virüs sonsuza kadar sürecek...

SON DAKİKA HABERİ: ABD menşeili corona virüs aşısı üreticisi Moderna'nın CEO'su Stephane Bancel, dünya genelinde 92 milyondan fazla kişinin enfekte olduğu 2 milyona yakın kişinin ise hayatını kaybettiği corona virüs salgınına ilişkin uyarılarda bulundu. Bancel, Çarşamba günü Covid-19′un endemik hale geleceğini ifade ederek "SARS-CoV-2 gitmiyor" dedi. İşte son dakika haberin detayları...
Corona virüs aşı üreticisi Moderna'nın CEO'su Çarşamba günü yaptığı açıklamasında, dünyayı corona virüsün "sonsuza kadar" olacağı konusunda uyardı.
ENDEMİK BİR HASTALIK
Halk sağlığı yetkilileri ve bulaşıcı hastalık uzmanları,corona virüs salgınının endemik bir hastalık türü haline gelme olasılığının yüksek olduğunu ifade etti. Uzmanlar, hastalığın şu anda olduğundan daha düşük seviyelerde olsa da her zaman toplumlarda mevcut olacağını dile getirdi.
"SARS-COV-2 GİTMİYOR"
Moderna CEO'su Stephane Bancel çarşamba günü, JPMorgan Sağlık Konferansı'nda bir panel tartışması sırasında, "Bu virüsle sonsuza kadar yaşayacağımızı düşünüyoruz. dedi. Bancel, Covid-19′un endemik hale geleceğini ifade ederek "SARS-CoV-2 gitmiyor" dedi.
ABD'DE 2 YENİ MUTASYON ...
Ohio'daki araştırmacılar, ABD menşeli iki yeni varyant keşfettiklerini ve bunlardan birinin, Aralık sonu ve Ocak ayının başlarında üç haftalık bir süre içinde Columbus, Ohio'da hızla baskın tür haline geldiğini söyledi.
AŞI BİRKAÇ YIL KORUMA SAĞLAYACAK!
ABD'li corona virüs aşısı üreticisi Moderna'nın CEO'su Stephane Bancel, corona virüse karşı geliştirdikleri aşının Covid-19'a karşı birkaç yıla kadar koruma sağlayacağını açıklamıştı.
Bancel, "İlkbaharda medyaya yansıyan aşının yalnızca bir ya da iki ay koruyacağına dair kabus senaryolarının artık konu dışı olduğunu düşünüyorum. İnsanlarda aşının ürettiği antikor tepkisi çok yavaş azalır. Bu nedenle aşının potansiyel olarak birkaç yıl boyunca koruma sağlayacağına inanıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.