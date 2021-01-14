Son dakika haberler | Moderna'nın CEO’sundan korkutan uyarı: Corona virüs sonsuza kadar sürecek...

ENDEMİK BİR HASTALIK

Halk sağlığı yetkilileri ve bulaşıcı hastalık uzmanları,corona virüs salgınının endemik bir hastalık türü haline gelme olasılığının yüksek olduğunu ifade etti. Uzmanlar, hastalığın şu anda olduğundan daha düşük seviyelerde olsa da her zaman toplumlarda mevcut olacağını dile getirdi.

"SARS-COV-2 GİTMİYOR"

Moderna CEO'su Stephane Bancel çarşamba günü, JPMorgan Sağlık Konferansı'nda bir panel tartışması sırasında, "Bu virüsle sonsuza kadar yaşayacağımızı düşünüyoruz. dedi. Bancel, Covid-19′un endemik hale geleceğini ifade ederek "SARS-CoV-2 gitmiyor" dedi.