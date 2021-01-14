Son Dakika: Korkutan rapor açıklandı! Ölümcül zirve kapıda…

BİRÇOK ŞEHİR SULAR ALTINDA KALACAK

Amazon ve Güneydoğu Asya'da bulunan yağmur ormanları ile Rusya ve Kanada'da da bulunan Tayga ormanları dahil, canlı yaşam örtüsüne sahip olan yerler, bu ölümcül zirveye ulaşan ilk noktalardan olacak.

Küresel ısınmanın etkileri, buzulların erimesiyle de dünya haritasında önlenemez değişimlere yol açacak. Eriyen buzullar, küresel çapta deniz seviyesini 65 metre ve üzerinde artıracak. Başta Japonya, İngiltere ve İrlanda gibi ada ülkelerinin sahil şeritleri sulara gömülecekken, okyanusa kıyısı olan her ülke benzer şekilde etkilenecek.