Son Dakika: Korkutan rapor açıklandı! Ölümcül zirve kapıda…

Küresel ısınma ve iklim değişikliği, artık dünya ülkelerinin siyasi ajandalarında ilk sıralarda geliyor. Son yıllarda dünya çapındaki tüm ülkelerin sonuçlarını net bir şekilde gözlemlediği iklim krizleri, gelecek yılların en önemli konularının başında geliyor.
2050 YILI DÜNYANIN SONU MU OLACAK?
Son olarak Northern Arizona Üniversitesi'nin yayınladığı bir rapor, dünyanın gidişatına ilişkin korkutucu gerçeği gözler önüne serdi.
Araştırmacıların bulgularına göre insanoğlunun neden olduğu karbon salınımı, 2050 yılı itibarıyla zirveye ulaşacak. 2050 yılındaki karbon salınımı derecesinin hem insanoğlu hem de dünya için ölümcül seviyeye çıkacağını söyleyen araştırma, oldukça korkutucu bir tablo serdi.
SÜREKLİ YANGINLAR, OKSİJENİN TÜKENMESİ…
İngiliz Daily Mail'in yayınladığı rapora göre, zirveye ulaşan karbon salınımı, ormanların oksijen üretimine de engel olacak ve dünya "boğulmaya" mahkum olacak. Küresel ısınmanın etkilerini önlemede yetersiz kalacak olan bitki örtüsü, yaşamaya elverişli olmayacağı gibi artan sıcaklıklar da söndürülmesi zor geniş çaplı yangınlara neden olacak.
BİRÇOK ŞEHİR SULAR ALTINDA KALACAK
Amazon ve Güneydoğu Asya'da bulunan yağmur ormanları ile Rusya ve Kanada'da da bulunan Tayga ormanları dahil, canlı yaşam örtüsüne sahip olan yerler, bu ölümcül zirveye ulaşan ilk noktalardan olacak.
Küresel ısınmanın etkileri, buzulların erimesiyle de dünya haritasında önlenemez değişimlere yol açacak. Eriyen buzullar, küresel çapta deniz seviyesini 65 metre ve üzerinde artıracak. Başta Japonya, İngiltere ve İrlanda gibi ada ülkelerinin sahil şeritleri sulara gömülecekken, okyanusa kıyısı olan her ülke benzer şekilde etkilenecek.