Suriye'de kimyasal saldırı tatbikatı

Suriye'de Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden temizlenen El Bab şehrinde, Suriye Görev Gücü Başkanlığınca gerçeğini aratmayan Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer (KBRN) tatbikatı gerçekleştirildi.

Tatbikatı kısa bir süre önce El Bab hastanesinde açılan KBRN Ünitesi ekipleri katılım sağladı. Senaryosu Suriye Görev Gücü Başkanlığı tarafından hazırlanan tatbikatta El Bab Şehir Merkezinde gerçekleşen ve kimyasal olduğunda şüphelenilen bir patlamaya tam donanımlı KBRN Ekipleri başarılı bir şekilde müdahale etti.





KİMYASAL SALDIRIYA HAZIRLIK



El Bab Hastanesinde yapılan tatbikatta, hastane tarafından senaryo hazırlandı. Acil Sağlık Hizmetleri sorumlusundan gelen ihbar sonrası, El Bab'ın 7 km uzaklığındaki Bizaa bölgesinde meydana gelen patlama sonrası olay yerine ulaşan ilk ambulans ekibi kimyasal saldırı olduğu, birincil triyajda 10 yaralı olduğu ve yaralıların çoğunluğunun nefes darlığı, öksürük ve kusma şikayetlerinin olduğu, kirli bomba ihtimalinin bilgisini hastaneye iletti. Hastanede KBRN-E (turuncu alarm) alarmı verildi. Koruyucu ekipman kullanılarak hastanenin KBRN-E ünitesinde gerekli müdahaleler yapıldı.

Daha önce Hatay Suriye Görev Gücü Başkanı ve Bakanlık Suriye Koordinatörlüğü görevinde bulunan Gaziantep İl Sağlık Müdürü Ümit Mutlu Tiryaki, "Bölgenin konjonktürel durumu göz önüne alındığında, olabilecek bir KBRN-E saldırısına karşı ilgili kurumların imkan ve kabiliyetlerini ölçmek, varsa eksikliklerini gidermek ve kurumlar arası işbirliğini güçlendirmek amacıyla tatbikat yaptık" dedi.





ESAD REJİMİ KİMYASAL SİLAH KULLANDI



Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW), Suriye rejiminin 2017'de kimyasal silah kullandığını tespit ettiklerini açıklamıştı. Örgütün Lahey'deki merkezinden yapılan açıklamada, Mart 2017'de Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın emriyle düzenlenen üç saldırıda sarin ve klorin kullanıldığına ilişkin yeterli delil mevcut olduğu belirmişti. 4 Nisan 2017'de İdlib'in Han Şeyhun ilçesine düzenlenen kimyasal saldırıda, 100'den fazla sivil hayatını kaybetmişti. Esad Rejimi tarafından 2016'da El Bab'a da benzer bir saldırı düzenlemiş, kimyasal saldırı şüphesiyle Kilis ve Gaziantep'e getirilen Suriyeli vatandaşlar, KBRN kontrolünden geçirilmişti.