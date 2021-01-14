Dijital faşizm! Twitter, Trump'a yönelik sansürü böyle savundu

GÜNLER SONRA AÇIKLAMA GELDİ

Twitter CEO'su Jack Dorsey, ABD Başkanı Donald Trump'ın Twitter hesabının kalıcı olarak askıya alınması konusunda açıklamada bulundu. Twitter üzerinden açıklama yapan Dorsey, "Bunun Twitter için doğru bir karar olduğuna inanıyorum. Olağanüstü bir durumla karşı karşıya kaldık" dedi.