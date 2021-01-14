Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Dijital faşizm! Twitter, Trump'a yönelik sansürü böyle savundu

Dijital faşizm! , Trump'a yönelik sansürü böyle savundu

Başkanı 'ın hesabının askıya alınmasından günler sonra açıklama geldi. ABD başkanlık seçimleri döneminde Trump'a karşı tutumuyla bilinen Twitter’ın kurucusu , sansürü böyle savundu.

DHA
Giriş Tarihi: 14.1.2021 08:49 Son Güncelleme: 14.1.2021 09:16 ABONE OL
Dijital faşizm! Twitter, Trump'a yönelik sansürü böyle savundu

Sosyal medya platformu Twitter'ın kurucusu Jack Dorsey, ABD Başkanı Donald Trump'ın hesabının kalıcı olarak askıya alınması hakkında, "Yasağımızla gurur duymuyorum ancak verdiğimiz karar doğruydu" dedi.

GÜNLER SONRA AÇIKLAMA GELDİ

Twitter CEO'su Jack Dorsey, ABD Başkanı Donald Trump'ın Twitter hesabının kalıcı olarak askıya alınması konusunda açıklamada bulundu. Twitter üzerinden açıklama yapan Dorsey, "Bunun Twitter için doğru bir karar olduğuna inanıyorum. Olağanüstü bir durumla karşı karşıya kaldık" dedi.

"YAPTIRIMIMIZDAKİ TUTARSIZLIK..."

Uygulanan karar nedeniyle üzüntü duyduğunu belirten Dorsey, "Politikamız ve yaptırımımızdaki tutarsızlıklara hepimiz eleştirel bir gözle bakmalıyız" diye konuştu.

Dorsey aynı zamanda, Twitter'ın kurallarına uymayan ve yaptırımlara katılmayan kişiler için, "Başka internet hizmetlerine gidebilirler" ifadesini kullandı.

Trump'ın Twitter hesabının askıya alınmasına İsveç'ten tepki Merkel, Trump'ın Twitter hesabının askıya alınmasını "problemli" buluyor

ARKADAŞINA GÖNDER
Dijital faşizm! Twitter, Trump'a yönelik sansürü böyle savundu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA