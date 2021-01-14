Washington Times’tan övgü dolu analiz! Türk SİHA’ları çığır açıyor…

"BAYRAKTAR TB2 VARSA BAŞKA ŞEYE İHTİYACINIZ YOK"

ABD'Lİ şirket Frost & Sullivan'ın havacılık ve savunma sanayi başkan yardımcısı Michael Blades'in küresel savunma piyasasındaki görüşlerine yer verilen analizde, Blades'in "Bu SİHA ve İHA'lar elinizdeyken düşman hedeflerine hasar vermek için daha fazla teknolojiye de ihtiyacınız yok." Dediği de aktarıldı.

Bayraktar TB2'nin ABD ordusu tarafından yaygın olarak kullanılan Predator, Global Hawk ve Reaper gibi rakiplerine kıyasla çok daha çekici ve etkili olduğunun ifade edildiği analizde, küresel ilginin Türk SİHA'larında yoğunlaştığı ayrıntısı da yer aldı.

Türk İHA ve SİHA'larının Libya, Yemen ve Suriye başta olmak üzere dünyanın dört bir yanında kullanıldığını aktaran Times, orta ve küçük ölçek tasarımının hareket kabiliyetini artırdığını ve rakiplerine göre çok daha yüksek ölçekte başarı elde ettiğini söyledi.