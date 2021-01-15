ABD ve Almanya’da rekor ölümler

Dünya geneli: Vaka sayısı 92 milyon 778 bini aştı. 1 milyon 986 bin 903 kişi hayatını kaybetti.Dünya Sağlık Örgütü: Bilim insanları araştırma için Vuhan'a gitti. 10 bilim insanının yer aldığı ekip Vuhan'da 1 ay geçirecek. 46 ülkede 28 milyon doz aşı yapıldığı açıklandı.ABD: 4 bin 327 ile en yüksek günlük ölüm yaşandı. Hastanelerdeki Kovid-19 hasta sayısı da en yüksek seviyede.Almanya: Günlük en yüksek ölüm kaydedildi. Son 24 saatte 1244 kişi hayatını kaybetti. 10 bin asker Kovid-19 testi yapması için görevlendirildi.İngiltere: Yoğun bakım üniteleri risk altında. Baskıyı azaltmak için karantina devam edecek.Çin: Mayıs ayından bu yana ilk kez koronavirüs nedeniyle bir kişi yaşamını yitirdi.