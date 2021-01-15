Aliyev, Ermenistan işgalinden kurtarılan Şuşa'da

- "ERMENİSTAN MÜSLÜMAN ÜLKELERE DOST OLAMAZ"

Ermenistan'ın işgal döneminde Azerbaycan'a ait 67 camiyi ya tamamen yıktığını ya da tahrip ettiğini belirten Aliyev, Erivan yönetimiyle dostane ilişkiler kuran Müslüman ülkelere, "Ermenistan Müslüman ülkelere dost olamaz. Camileri bu hale getiren bir ülke Müslüman ülkelerle dost olamaz. Ermenistan'ı dost bir ülke olarak kabul etmek ikiyüzlülük ve allahsızlıktır. Müslüman ülkelerin liderleri camileri yok edenlerle nasıl dost olabilirler? Cevap versinler. Bana değil, kendi halklarına cevap versinler." serzenişinde bulundu.

- "KURŞUNLANAN HEYKELLER" YILLAR SONRA YENİDEN ŞUŞA'DA

İlham Aliyev, Şuşa'ya gelirken, işgalden önce burada bulunan, işgal döneminde ise Ermenilerin kurşun yağmuruna tuttuğu, daha sonra yurt dışına çıkartarak sattığı 3 heykeli de kendisi ile birlikte getirdi.