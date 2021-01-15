Başkan yardımcısından son dakika teşekkürü! Sizinle gurur duyuyorum…

ABD, 20 Ocak'ta gerçekleştirilecek yemin töreni öncesinde olası şiddet eylemlerine karşı nefesini tutarken, başkentte denetimler de sıklaşıyor.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, yemin töreni öncesinde alınan güvenlik tedbirlerini denetlemek için Washington'da bulunan Acil Durum Yönetimi Ajansı (FEMA) merkezini ziyaret etti. Ziyareti sırasında alanda görev yapan Ulusal Muhafızlar'a da sürpriz bir ziyarette bulunan Pence, alınan güvenlik önlemlerini övdü.

"SİZİNLE GURUR DUYUYORUM"

Pence, "Düzenli bir geçiş süreci ve yemin töreninin güvenli bir şekilde yapılması için çalışıyoruz. Amerikan halkı bunu hak ediyor. Federal hükümetin tüm kaynakları, bu şartların sağlanması için hazırdır." ifadelerini kullandı.

Ziyareti sırasında Ulusal Muhafızlar'a övgü yağdıran Pence, "Başkan yardımcınız olarak sizlere hizmet etmek onur vericiydi. Bugüne dek verdiğiniz tüm hizmetler için teşekkür ederim" dedi.

Ulusal Muhafızlar, geçtiğimiz aylarda ülkeyi savaş alanına çeviren ırkçılık ve polis şiddeti karşıtı Black Lives Matter gösterilerindeki görevleri nedeniyle bir dönem oldukça eleştirilmişti. Şiddetli gösterilere müdahale eden Ulusal Muhafızlar, polis kuvvetleriyle beraber göstericiler üzerinde orantısız güç kullanmaları nedeniyle eleştiri oklarının hedefine oturmuştu.