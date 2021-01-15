Doktorlardan korkutan rapor! Koronavirüs geçirmiş hastanın akciğeri…

KORONA HASTALARININ AKCİĞERİ EN KÖTÜSÜ

Sağlıklı, uzun süreden beri sigara içen ve aylar önce koronavirüs atlatmış hastasının röntgen filmlerini paylaşan Kendall, en kötü sonucu koronavirüs hastasında gördüğünü söyledi. Yayınlanan filmlerde, sağlıklı bir kişinin akciğerinde olması gereken temiz ve boş alanın, sigara kullanan kişiye göre olan durumu gösterilirken bu durum koronavirüs hastasına gelince giderek kötüleşiyor.

Koronavirüs hastasının akciğerinin, hastalıktan aylar sonra bile uzun süreden beri sigara kullanan kişiye oranla oldukça kötü durumda olması, hastalığın kalıcı hasarları ile ilgili endişenin de artmasına neden oldu.