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Duterte’den tepki çeken açıklama: Başkanlık kadınlara göre değil

Görevini gelecek yıl, Davao Belediye Başkanlığı yapan yürüten kızına bırakacağı iddialarına karşı çıkan Filipinler Devlet Başkanı 'nin “Başkanlık kadınlar için bir meslek değil” demesi tepkilere neden oldu.

İHA
Giriş Tarihi: 15.1.2021 13:33 Son Güncelleme: 15.1.2021 13:42 ABONE OL
Duterte’den tepki çeken açıklama: Başkanlık kadınlara göre değil

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, hayrete düşüren açıklamalarına devam ediyor. Sık sık gafları ve kadınlara yönelik çirkin açıklamaları ile gündeme gelen Duterte, kadın karşıtı açıklamalarına yenisini ekledi.

Görevini gelecek yıl, Davao Belediye Başkanlığı yapan yürüten kızına bırakacağı iddialarına karşı çıkan Duterte, kadın ve erkekler arasındaki duygusal farklıları gerekçe göstererek "Başkanlık kadınlar için bir meslek değil" dedi. Kızının, kendisinin yaşadığı zorlukları yaşamasını istemediğini söyleyen Duterte, "Kadın ile erkekler arasında duygusal farklılıklar var. Devlet başkanlığı kadınlara göre bir iş değil. Bir süre sonra aptala dönüyor insan" ifadelerini kullandı.

Filipinler'in bugüne kadar 1986-1992 yıllarında Corazon Aquino ve 2001-2010 döneminde Gloria Macapagal Arroyo olmak üzere iki kadın devlet başkanı olmuştu.

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Duterte’den tepki çeken açıklama: Başkanlık kadınlara göre değil
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