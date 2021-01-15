İngiltere'de sağlık sistemi çöktü! Hastaları otellere yerleştirme başladılar

İngiltere'de korona vakalarıyla dolup taşan hastanelerin yükünü hafifletmek amacıyla, hastaların otellere yerleştirilmesi gündeme geldi. Sağlık Bakanı Matt Hancock, koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle gelecek haftalarda Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) üzerindeki baskının artmasını beklediklerini ve bunun bir 'yedek plan' olarak düşünüldüğünü söyledi. Hancock bu kapsamda gözlem altında olması gereken ya da hastanede olmasına karşın tam tedaviye ihtiyaç duymayan ama taburcu edilmeye de hazır olmayan hastaların otellere gönderilebileceğini belirtti. Bu plana göre hastaların bakımından, İngiliz Kızıl Haç Örgütü ve St. John Ambulans gibi yardım kuruluşlarıyla silahlı kuvvetler personeli ve uygun olan NHS çalışanları sorumlu olacak.





BİR GÜNDE REKOR ÖLÜM

İngiltere'de hastaneye yatışlar da dahil olmak üzere her türlü veride rekor kaydediliyor. Avrupa'da 3 milyon vakayı geçen ilk ülke olan İngiltere'de önceki gün koronavirüsten 1.564 kişinin öldüğü açıklandı. Bu sayı salgının başından bu yana görülen en yüksek can kaybı oldu.

SONSUZA KADAR BİZİMLE

Koronavirüse karşı aşı geliştiren şirketlerden Moderna'nın CEO'su Stephane Bancel, koronavirüsün sonsuza kadar varlığını sürdüreceğini söyledi. Bancel "Endemik hale gelebilir ama sonsuza kadar var olacak" ifadelerini kullandı.





ALMANYA'DA ORDU DEVREDE

Avrupa'nın bir diğer ateş hattı olan Almanya'da önceki gün, 1244 kişi hayatını kaybetti. Bu rakam 24 saatte yaşanan en yüksek vefat sayısı olarak açıklandı. Bunun üzerine ülkede salgınla mücadele için ordu devreye girdi. Almanya'da ülke genelinde 10 bin asker, test yapmaları için görevlendirildi. Almanya Savunma Bakanı askerlerin, özellikle yaşlıların ve huzurevlerinde kalanların COVID-19 testlerinin daha hızlı bir şekilde yapılmasına katkı sağlayacağını söyledi.

FRANSA'YA GİRİŞTE TEST ZORUNLULUĞU

Fransa ise korona önlemleri kapsamında uygulanan gece sokağa çıkma yasağının süresini uzattı. Halihazırda akşam 20.00'de başlayan yasak, cumartesi gününden itibaren ülke çapında 18.00'den itibaren uygulanacak. Fransa Başbakanı Jean Castex, ülkede durumun "kontrol altında" ancak "kırılgan" olduğunu söyledi. AB dışından Fransa'ya girişlerde en fazla 72 saat önce alınmış negatif sonuçlu korona testi ve 7 günlük karantina zorunluluğu da getirildi.





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