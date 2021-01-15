Kafkasya’nın barış hatları

Demiryolu projeleri hayata geçince Azerbaycan, Nahçıvan ve Türkiye'ye, Rusya, Ermenistan ve Türkiye'ye, Ermenistan da Rusya ve İran'a daha kârlı, hızlı ve kolay ulaşım olanağı elde edecek. Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan liderlerinin 11 Ocak'ta Moskova'da aldığı kararlar, gözleri bölgede yeni kurulacak muhtemel ulaştırma hatlarına çevirdi. İlk etapta Sovyetler döneminden kalan demiryolu hatları yenilenecek ve yeni hatlar inşa edilecek.Projeler hayata geçince Azerbaycan, Nahçıvan ve Türkiye'ye, Rusya, Ermenistan ve Türkiye'ye, Ermenistan da Rusya ve İran'a daha kârlı, hızlı ve kolay ulaşım olanağı elde edecek. Bu kapsamda Azerbaycan ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti arasında Ermenistan üzerinden sağlanacak yeni ulaştırma hattının yapımı için çalışmalara başlandı. Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den Fuzuli ilinin Horadiz kasabasından Nahçıvan'ın Ordubad iline uzanan 166 kilometrelik yeni demiryolu hattı inşa edilecek. Ermenistan, Nahçıvan'dan Bakü'ye kadar gelen demiryoluna bağlanarak ürünlerini Rusya'ya gönderebilecek. Rusya da aynı hat üzerinden Ermenistan'a, Türkiye'ye ve İran'a taşımacılık yapabilecek.TÜRKİYE ve Azerbaycan'ın Kars'ı Nahçıvan'a bağlayan demiryolu hattı projesi tamamlandığında Türkiye ve Rusya arasında kesintisiz demiryolu iletişimi sağlanmış olacak. Azerbaycan, Nahçıvan hattının yanı sıra işgalden kurtarılan Dağlık Karabağ'ı da demir yolu ağlarıyla saracak. İlk aşamada devreye girecek Berde-Ağdam arasındaki 45 kilometrelik hat projelendirildi. Azerbaycan, bu hattı Ermeni nüfusun yaşadığı Hankendi bölgesine kadar uzatmayı planlıyor.